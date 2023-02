La toute nouvelle collection du détaillant en distribution directe allie le style et le sport dans des conceptions orientées solutions

LOS ANGELES, 20 février 2023 /CNW/ - Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne de lunettes d'ordonnance, repousse la limite entre les lunettes hyperfonctionnelles et le style de tous les jours avec le lancement de sa nouvelle collection, HYPE.

La collection, qui comprend 19 nouveaux styles dynamiques et sportifs avec des lunettes élégantes et fonctionnelles pour le sport, les courses, et bien plus encore, permet aux consommateurs de profiter au maximum d'un mode de vie actif, tout en ayant fière allure. Les styles repoussent les limites des articles de lunetterie de tous les jours grâce à des conceptions élégantes axées sur les solutions, y compris des branches souples et des matériaux antidérapants pour tenir plus fermement et empêcher la monture de tomber ou de bouger pendant les activités physiques.

Voici quelques-uns des styles qui se démarquent :

Ballet (45 $) : Choisissez entre un acétate translucide ou un fini écaille audacieux sur ces montures classiques et modernes qui vous donneront une allure sûre et unique dans n'importe laquelle de vos activités.

Verve (52 $) : Un style moins affirmé et plus fonctionnel, mais élégant, Verve est parfait pour ceux qui recherchent une performance optimale.

Zip (75 $) : Doté d'une monture classique, presque rétro, le modèle Zip apporte cette touche haute couture à quiconque cherche à être actif toute la journée.

Pour en savoir plus sur Eyebuydirect ou pour voir les styles les plus récents, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est l'une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

