La collection Topline offre un agencement de couleurs vives et audacieuses à de l'or blanc qui restera à la mode tout l'été et plus longtemps encore. Conçues en pensant à l'avenir, les montures de cette collection ont un style avant-gardiste qui allie les éléments minimalistes modernes d'aujourd'hui et d'hier.

Épurées, chics et à la mode, ces montures établiront les tendances et seront audacieuses. Elles présentent des formes, des lignes architecturales et des détails élégants qu'on ne voit pas tous les jours. Les nouveaux styles comprennent des montures polarisées et polarisées effet miroir, y compris les modèles Proof, Theorem et Data.

« Il y a quelque chose de particulier à propos de l'été et du sentiment de liberté d'expression que nous ressentons. Les heures de soleil supplémentaires, les vacances et les vêtements d'été méritent des montures uniques qui sont en mesure de vous accompagner dans toutes vos aventures de la saison, a déclaré Jim Merk, directeur de la marque chez Eyebuydirect. La collection Topline offre différents styles pour ceux qui cherchent à s'exprimer dans un nouveau style estival. »

La plus récente collection est maintenant disponible exclusivement sur le site Eyebuydirect.com. Pour de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour faire des achats, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos de Eyebuydirect

Eyebuydirect est le meilleur endroit pour acheter des lunettes en ligne. L'objectif de l'entreprise est de rendre les soins de la vue de qualité accessibles à tous. Fondée en 2006, Eyebuydirect change le monde de la lunetterie en facilitant l'achat de lunettes et de lunettes de soleil de qualité. Avec plus de 3 000 montures élégantes et abordables, Eyebuydirect est responsable de l'ensemble du processus, de la conception à la fabrication artisanale des montures en passant par la fabrication de lunettes. Elle offre des nouveautés pratiques comme la livraison en deux jours et la fonction d'essai virtuelle qui permet aux clients de trouver le style de lunettes parfait pour leur visage. Chaque commande permet d'offrir une paire de lunettes à des personnes des collectivités les plus mal desservies dans le monde par l'entremise de notre programme Une paire achetée, un don d'une paire.

Pour en savoir plus, visitez le site www.eyebuydirect.com et trouvez-nous sur Facebook , Twitter et Instagram .

