La toute nouvelle collection du détaillant de lunettes en distribution directe se caractérise par des matériaux de qualité supérieure et des verres de transition.

LOS ANGELES, 13 septembre 2022 /CNW/ - Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne de lunettes, a lancé la collection City Smart Collection - la toute nouvelle gamme qui rend hommage à la vie urbaine et au luxe qui l'accompagne.

La collection comprend différents styles de montures fabriquées avec des matériaux de haute qualité et un certain nombre de verres de transition. La collection City Smart vous permet d'exprimer votre style et de célébrer le savoir-faire d'Eyebuydirect.

Des couleurs vives et des motifs futuristes aux formes classiques et aux détails subtils, cette collection encourage la diversité de la vie urbaine. Avec près de 70 montures, la collection City Smart ne manque pas de lunettes pour que chacun puisse exprimer son individualité. Les montures les plus remarquables comprennent :

Orson (59 $ américains) : Une version moderne d'un style classique, avec une silhouette d'aviateur et un cercle angulaire. Ces verres futuristes sont disponibles en doré, argent et bronze foncé, avec des éléments classiques (notamment le double pont et les branches en écaille de tortue).

(59 $ américains) : Une version moderne d'un style classique, avec une silhouette d'aviateur et un cercle angulaire. Ces verres futuristes sont disponibles en doré, argent et bronze foncé, avec des éléments classiques (notamment le double pont et les branches en écaille de tortue). Famous (59 $ américains) : Une monture confortable qui présente un ensemble audacieux de lentilles géométriques, deux rivets sur les branches et un pont de nez en trou de serrure. Ces montures sont parfaites pour ceux qui savent que l'écaille ne se démodera jamais.

(59 $ américains) : Une monture confortable qui présente un ensemble audacieux de lentilles géométriques, deux rivets sur les branches et un pont de nez en trou de serrure. Ces montures sont parfaites pour ceux qui savent que l'écaille ne se démodera jamais. Destination (90 $ américains) : Une monture noire mate qui arbore des verres semi-finis, avec une construction légère en titane et des plaquettes de nez réglables pour plus de confort. Des courbes subtiles et stylées ont inspiré ces montures qui vous étonneront en toute occasion.

La nouvelle collection est disponible dès maintenant en exclusivité sur Eyebuydirect.com. Pour en savoir plus sur Eyebuydirect ou pour acheter les produits de la collection City Smart, visitez le site : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos de Eyebuydirect

Fondée en 2006 , Eyebuydirect est la principale destination en ligne pour les lunettes de prescription, offrant un style, une commodité et une accessibilité exceptionnels. Avec plus de 3 000 montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Nous proposons la technologie d'essayage virtuel et la livraison en deux jours de milliers de montures pour rendre l'achat de lunettes efficace et facile. Grâce à notre programme « Une paire achetée, une paire donnée », une paire de lunettes est offerte aux gens des communautés les plus défavorisées du monde pour chaque commande. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, le plus grand fournisseur mondial de produits et services de soins oculaires.

Pour en savoir plus, consultez www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram et TikTok .

