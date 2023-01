Le détaillant d'articles de lunetterie incite les consommateurs à commencer l'année 2023 en donnant aux personnes moins fortunées

LOS ANGELES, le 10 janv. 2023 /CNW/ -- Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne de produits de lunetterie sur ordonnance, invite les consommateurs à commencer leur année en donnant en retour par l'entremise du programme « Une paire achetée, une paire donnée » de la marque. Lancé en 2018, le programme « Une paire achetée, une paire donnée » fait don de lunettes sur ordonnance aux personnes qui en ont besoin afin que tout le monde ait les moyens de participer activement aux activités quotidiennes essentielles comme l'apprentissage, le travail et le jeu. Toute personne qui commande des lunettes sur le site Web d'Eyebuydirect peut facilement s'inscrire au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de la marque et choisir le pays dans lequel Eyebuydirect enverra des lunettes, sans payer de frais supplémentaires.

Près du tiers de la population mondiale a besoin de lunettes d'ordonnance et Eyebuydirect est un fier membre de Vision for Life , un programme stratégique mondial lancé en 2015 par la société mère d'Eyebuydirect, EssilorLuxottica, qui se consacre à l'élimination de la mauvaise vision en offrant aux collectivités mal desservies un accès gratuit aux soins de la vue. Dans le cadre de ce programme, plus de 1,6 million de paires de lunettes ont été remises à des personnes dans le besoin en Asie, en Afrique, en Australie et en Amérique du Sud.

Même si la saison des cadeaux est peut-être terminée, Eyebuydirect encourage les clients à continuer de soutenir les personnes qui sont dans le besoin. On peut sélectionner le programme « Une paire achetée, une paire donnée » après avoir acheté n'importe laquelle des quelque 3 000 montures de la marque. Au moment de passer la commande, les clients ont la possibilité de choisir le pays dans lequel ils souhaitent envoyer la deuxième paire de lunettes. Ils recevront un avis de Eyebuydirect confirmant que le don a été fait.

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est l'une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

