Voici une nouvelle ère d'articles de lunetterie rétro et audacieux avec Retro Escape : Classic Collection

LOS ANGELES, 18 juillet 2023 /CNW/ - Eyebuydirect , premier détaillant en ligne de lunettes d'ordonnance, élargit son offre rétro avec 13 nouveaux modèles et 30 nouvelles UGS de lunettes et de lunettes de soleil inspirées de l'apparence intemporelle de sa populaire collection Retro Escape.

La collection, maintenant offerte, est parfaite pour ceux qui cherchent à améliorer leurs lunettes avec maturité et élégance, sans sacrifier le style et l'individualité. Avec des motifs tendance comme des montures plus audacieuses et plus larges, vous voudrez porter ces modèles indémodables saison après saison.

Principaux modèles de la collection Retro Escape : La gamme Classic Collection comprend les modèles suivants :

Vineyard 62 $ - Une forme carrée classique jumelée à des tons de vert rétro pour une allure légère et intemporelle

Visor 49 $ - Monture noire unie et audacieuse ornée de métal pour une élégance et une classe accrues

Pique 49 $ - Monture ronde en écaille de tortue, parfaite pour toute « vieille âme« désireuse d'exprimer son côté rétro

« Cette collection est destinée aux amateurs de lunettes qui recherchent un look intemporel, mais qui, en même temps, veulent être incroyablement audacieux et expressifs, a déclaré Branden Maes, chef principal du marketing de marque chez Eyebuydirect. Chaque monture a été conçue en fonction de la personne, avec des teintes personnalisables, ainsi que la possibilité d'appliquer l'ordonnance, cette collection ajoute une touche d'innovation et de vivacité à nos offres Retro .»

Pour en savoir plus sur Eyebuydirect ou pour voir les modèles les plus récents, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est l'une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 $ US/9 $ CA, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

Pour en savoir plus, consultez www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram et TikTok.

