Introduction d'une nouvelle ère de lunettes faisant un clin d'œil à la sous-culture des années 1980

LOS ANGELES, 5 avril 2023 /CNW/ - Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne de produits de lunetterie d'ordonnance, a élargi sa collection Évasion rétro en y ajoutant 12 nouvelles lunettes de soleil inspirées des styles de l'ère légendaire grunge des années 1980. La collection présente des formes géométriques avec un éclat génial, en plus de montures audacieuses aux détails uniques comme le bord biseauté vers l'intérieur, là où la monture et les lentilles se rejoignent, offrant une allure très mode, qui redonne vie à l'attitude rebelle de la période pop-punk.

EyeBuyDirect

« Les styles rétro continuent d'être très tendance. Après le lancement réussi de notre première gamme Évasion rétro plus tôt cette année, inspirée de l'esthétique de Palm Springs des années 1960, nous sommes heureux de retourner le scénario et de nous pencher sur une ambiance rétro complètement différente, a déclaré Branden Maes, chef principal du marketing de marque chez Eyebuydirect. Les lunettes de soleil sont essentielles pour compléter n'importe quelle apparence, alors nous sommes heureux d'élargir notre offre avec ces styles uniques, qui peuvent être personnalisés avec votre prescription et une variété d'options de teintes de couleur. »

Les principaux styles de la ligne Évasion rétro de l'ère grunge comprennent :

Flamingo 55 $ - monture en écaille de tortue agrémentée de lentilles de couleur contrastante

Modernist e 49 $ - Un style aviateur revampé et soigné avec une touche de couleur pour plus de zeste

e Tropical 52 $ - Un style géométrique en écaille de tortue aux angles flatteurs

Toutes les lunettes de soleil Évasion rétro sont entièrement personnalisables, offrant des lentilles aux teintes variées avec possibilité d'opacité. Pour de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour faire des achats, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/.

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

Pour en savoir plus, consultez www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.

