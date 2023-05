Réduction de 30 % sur tout, y compris les lunettes de marques de créateurs prestigieux

LOS ANGELES, le 23 mai 2023 /CNW/ - Eyebuydirect, le principal détaillant en ligne de produits de lunetterie d'ordonnance, offre des promotions dans l'ensemble du site pour plus de 3 000 lentilles et montures tendance, à compter de cette semaine et tout au long de la fin de semaine du Jour du Souvenir.

Dans le cadre de la promotion du Jour du Souvenir d'Eyebuydirect, en vigueur dès maintenant et jusqu'au 31 mai, tous nos clients peuvent réaliser de grandes économies avec deux promotions simultanées :

EyeBuyDirect

30 % de réduction sur les montures et les lentilles Eyebuydirect

50 % de réduction sur les lentilles et 30 % de réduction sur les montures de designer

Des grandes marques comme Ray Ban et Oakley aux collections principales à la mode comme Retro Escape et Bohemia Renewal, les consommateurs peuvent choisir parmi des milliers de montures à personnaliser. Chaque paire de lunettes, offerte en 15 choix de couleurs pour les teintes de lentilles avec une opacité évolutive, peut être entièrement personnalisée pour s'adapter parfaitement à chaque style.

Eyebuydirect s'engage à offrir des styles qui conviennent à toutes les apparences, selon les principales tendances en matière de lunettes pour l'été :

Styles colorés ambitieux : Imaginez des montures d'un rose éclatant avec des lentilles mauves; tout est une question de mélanger et d'apparier un arc-en-ciel de teintes. Si vous aimez ce style, essayez Dionne .

Imaginez des montures d'un rose éclatant avec des lentilles mauves; tout est une question de mélanger et d'apparier un arc-en-ciel de teintes. Si vous aimez ce style, essayez . Grunge audacieux : Montures angulaires avec bords biseautés ajoutant une touche d'audace, comme les modèles Tropical ou Modernist

Montures angulaires avec bords biseautés ajoutant une touche d'audace, comme les modèles ou Lunettes de soleil rétro : Pour un style très classique légendaire évoquant « Breakfast at Tiffany's », choisissez Swan .

Pour chaque paire de lunettes vendue, Eyebuydirect offre une paire de lunettes aux enfants des collectivités mal desservies grâce à son programme « Une paire achetée, une paire donnée ». Pour de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour faire des achats, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est l'une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

Pour en savoir plus, consultez www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram et TikTok.

