Eyebuydirect dévoile ses tendances attrayantes pour 2023

Montures rétro, lunettes aviateur, couleurs vives et lentilles teintées orientent les tendances en matière d'articles de lunetterie

LOS ANGELES, le 25 janv. 2023 /CNW/ -- Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne de lunettes d'ordonnance, a annoncé aujourd'hui que 2023 sera l'année de l'allure rétro, des couleurs audacieuses et des lentilles teintées. Cette nouvelle fait suite au Rapport Tendances de lunettes 2023 publié par l'entreprise plus tôt ce mois-ci. De plus, les clients découvriront des lunettes de soleil et des lunettes de tous les jours de nouvelles formes et de nouvelles tailles qui s'adaptent à leur visage. Eyebuydirect a mis en évidence ces tendances exceptionnelles pour 2023 :

eyebuydirect

Grand retour de l'allure rétro : Les lunettes de soleil de forme angulaire évoquant les années 1970 et 1980, munies d'une monture transparente, auront la cote auprès des consommateurs, tout comme les fronts en acétate plus épais.

Les lunettes aviateur changeront de forme : C'est bien connu, les lunettes aviateur sont toujours à la mode. Mais, en 2023, la monture surdimensionnée classique des lunettes aviateur sera remplacée par une forme plus rectangulaire et étroite un peu plus audacieuse et expérimentale.

Les montures de style œil de chat sont comme le bon vin : Les montures de style œil de chat sont de retour depuis peu, mais en 2023, le style emblématique est plus « cool » que jamais grâce à des silhouettes dynamiques et des nuances qui sortent de l'ordinaire.

Les lentilles teintées seront partout : Les lentilles teintées améliorent l'apparence et, bien que les consommateurs soient habitués à voir des teintes grises, brunes et vertes, les couleurs seront à l'honneur en 2023 : De bleu saphir à mauve fumée, en passant par les nuances extraordinaires de menthe et de champagne, tous les yeux seront braqués sur les lentilles teintées cette année.

Proposant des montures à partir de 6 $, la livraison en deux jours, l'essai virtuel et la possibilité de choisir parmi des milliers de styles, Eyebuydirect permet aux clients d'exprimer leurs visions avec des lunettes abordables qui parlent d'elles-mêmes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour faire des achats, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est l'une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

Pour en savoir plus, consultez www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram et TikTok.

