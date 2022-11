L'entreprise primée d'articles de lunetterie vendus directement au consommateur offre les meilleurs prix en ligne pour les Fêtes

LOS ANGELES, 17 novembre 2022 /CNW/ - Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne de lunettes d'ordonnance, a annoncé qu'il lancera une série de ventes « Une paire achetée, une paire offerte » dans le cadre du Vendredi fou et du Cyberlundi.

Les aubaines anticipées du Vendredi fou d'Eyebuydirect débutent dès maintenant, et ce, jusqu'au 20 novembre. Elles comprennent des rabais incroyables que les acheteurs ne voudront pas rater. Recherchez les offres « Une paire achetée, une paire offerte » sur les montures les plus populaires de l'année.

Eyebuydirect facilite les achats des Fêtes cette année. Les consommateurs peuvent utiliser l'outil d'essai virtuel en ligne du détaillant pour trouver les montures parfaites, ce qui leur permet de magasiner dans le confort de leur foyer sans avoir à faire la file.

Le moment est venu pour les consommateurs de profiter de quelques bonnes affaires et de commencer leur magasinage des Fêtes pour les amis et la famille. Eyebuydirect offre les dernières tendances en matière de lunetterie pour aider les personnes qui portent des lunettes à exprimer leur individualité grâce à plus de 3 000 modèles et à de nouveaux styles mis en ligne tout au long du mois. Les consommateurs peuvent faire preuve d'audace avec des montures colorées ou une nouvelle paire de lunettes bleues claires, par exemple :

St Michel (35 $ américains) : Le contraste entre le métal doré mat élégant et les verres cerclés surdimensionnés de style rétro rendent ces lunettes particulièrement tendance. Leur conception lisse et épurée est complétée par un pont de nez fin et des branches noires pour créer une monture qui donne instantanément un style audacieux.

(35 $ américains) : Le contraste entre le métal doré mat élégant et les verres cerclés surdimensionnés de style rétro rendent ces lunettes particulièrement tendance. Leur conception lisse et épurée est complétée par un pont de nez fin et des branches noires pour créer une monture qui donne instantanément un style audacieux. Safari (32 $ américains) : Safari incarne l'esprit de découverte. Le pont de nez en trou de serrure et les verres carrés audacieux de cette monture en écaille mettent fin au statu quo des tendances modernes en matière de lunettes solaires.

(32 $ américains) : Safari incarne l'esprit de découverte. Le pont de nez en trou de serrure et les verres carrés audacieux de cette monture en écaille mettent fin au statu quo des tendances modernes en matière de lunettes solaires. Morla (35 dollars américains) : Rehaussez votre apparence avec ces lunettes écailles de tortue. Cette monture audacieuse est dotée d'un fini acétate écailles de tortue semi-transparent et de verres ronds. Le pont de nez en trou de serrure classique, les trois charnières et les lignes accentuées font de cette monture un accessoire de mode percutant.

En plus de ces offres spéciales, Eyebuydirect mène une campagne de recommandation qui vous permet de doubler vos crédits tout au long du mois de novembre. Au cours de cette campagne, les clients obtiendront le double des crédits dans le cadre du programme de recommandation de la marque - Les personnes qui recommandent le site aux membres de leur famille et leurs amis recevront un crédit de 20 $ (une augmentation par rapport aux 10 $ habituels pour les recommandations). Aucun achat requis.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour faire des achats, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 styles de montures à partir de 6 $ américains (9 $ canadiens), Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

Pour en savoir plus, consultez www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram et TikTok.

