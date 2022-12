L'offre Achetez un article et obtenez-en un autre à moitié prix de même que la livraison rapide permettent aux acheteurs d'y voir clair avant les Fêtes

LOS ANGELES, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Eyebuydirect le principal détaillant en ligne de produits de lunetterie d'ordonnance, veut que les consommateurs voient clairement et mettent la main sur les articles de lunetterie les plus récents juste à temps pour les Fêtes grâce à sa dernière vente - Achetez un article et obtenez-en un autre à moitié prix) et une livraison dans les deux jours.

EyeBuyDirect

Pour les consommateurs qui cherchent à utiliser les dollars restants de leur compte CDF pour terminer l'année, trouver un cadeau des Fêtes ou opter pour un look audacieux des Fêtes, l'éventail de près de 4 000 montures d'Eyebuydirect a quelque chose pour tout le monde. Des montures classiques aux styles colorés et avant-gardistes, les consommateurs ont le choix entre plusieurs modèles, tels que :

Aloft (59 $) : Ces montures ludiques aux verres ronds et cerclés font ressortir la couleur des yeux de tous grâce à leur magnifique fini floral vert et à leurs superbes accents dorés en métal.

(59 $) : Ces montures ludiques aux verres ronds et cerclés font ressortir la couleur des yeux de tous grâce à leur magnifique fini floral vert et à leurs superbes accents dorés en métal. Dazzle (59 $) : Ces montures uniques offrent une silhouette d'inspiration vintage au charme infini. La combinaison de matières et une touche de ton violet complètent ces montures très stylisées.

(59 $) : Ces montures uniques offrent une silhouette d'inspiration vintage au charme infini. La combinaison de matières et une touche de ton violet complètent ces montures très stylisées. Canvas (62 $) : Que ce soit pour le brunch, les cocktails ou tout ce qui se trouve entre les deux, le modèle Canvas se targue d'être l'accent parfait de toute tenue avec son fini acétate écailles de tortue et de menus détails métalliques sur les branches.

Grâce à l'option de livraison en deux jours de Eyebuydirect, les acheteurs n'auront pas à attendre longtemps avant de commencer à porter leurs nouveaux articles de lunetterie. Avec des centaines de modèles abordables disponibles livrés en deux jours, le moment est venu de faire le plein de lunettes de qualité bien avant les Fêtes. Pour de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour faire des achats, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est l'une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet à www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram et TikTok .

