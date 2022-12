En appui à son parcours vers les Jeux paralympiques de Paris, 2024

LOS ANGELES, 20 décembre 2022 /CNW/ - Eyebuydirect, le principal détaillant en ligne de lunettes d'ordonnance, rend hommage à Colleen Young, médaillée d'argent et de bronze aux Jeux paralympiques, pour ses accomplissements en tant qu'athlète, modèle et championne de la santé oculaire en lui décernant le deuxième prix annuel Eye Care. Elle recevra une contribution de 25 000 $ d'Eyebuydirect, qui servira à appuyer ses efforts d'entraînement en vue de prendre part aux Jeux paralympiques de Paris en 2024, sa quatrième participation olympique. Colleen Young est tombée amoureuse de la nage de compétition et, à 14 ans, elle est devenue la plus jeune athlète à porter les couleurs de l'équipe américaine en 2012. Elle a continué de faire des percées incroyables dans ce sport, fracassant trois records du monde paralympiques aux États-Unis.

EyeBuyDirect

« Je n'avais pas de modèle auquel je pouvais réellement m'identifier au commencement de ma carrière olympique, à l'âge de 14 ans. Il est très important pour moi de combler ce vide pour d'autres personnes touchées par l'albinisme ou tout autre problème de vision, a-t-elle déclaré. Je suis la preuve vivante qu'il est possible de faire des choses extraordinaires, même avec un handicap. Des donateurs généreux comme Eyebuydirect m'aident à réaliser mes rêves, et mon objectif est de motiver les gens à surmonter les obstacles dans leur propre vie pour réaliser les leurs. »

Avec cette nomination, Eyebuydirect poursuit son engagement et sa mission de célébrer et de soutenir les héros uniques et méritoires des soins oculaires qui nous inspirent au quotidien. Née avec l'albinisme, Colleen Young souffre d'une déficience visuelle incurable qui la rend aveugle au sens de la loi. Elle doit faire de grands efforts chaque jour pour protéger ses yeux ultrasensibles.

« Nous sommes plus qu'impressionnés par Colleen Young, qui est une véritable héroïne pour tant de gens, et nous sommes fiers de lui rendre hommage et de l'appuyer dans ses efforts pour participer aux prochains Jeux paralympiques, a déclaré Sunny Jiang, chef de la direction d'Eyebuydirect. Les efforts de Colleen visant la promotion des soins oculaires, de l'esprit positif et de l'énergie inlassable pour surmonter les obstacles sont incroyablement inspirants et font d'elle la lauréate idéale de notre prix Eye Care 2022. »

Au-delà du couloir de nage, elle défend les personnes handicapées, en particulier celles qui ont une déficience visuelle, et utilise sa plateforme pour sensibiliser la population et donner une voix aux autres personnes touchées par l'albinisme. Apprenez-en davantage sur son parcours grâce à son blogue intitulé « Colleen Young, Overly Authentic : The girl with low vision but some bright insight. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour faire des achats, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/.

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

Pour en savoir plus, consultez www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1637935/eyebuydirect.jpg

SOURCE EyeBuyDirect

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]