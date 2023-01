Le détaillant d'articles de lunetterie dévoile des promotions tout au long du mois

LOS ANGELES, le 5 janv. 2023 /CNW/ -- Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne de lunettes d'ordonnance, commence la nouvelle année avec des offres alléchantes et de nouveaux styles qui vous permettront de vous exprimer avec élégance. La marque lance le mois avec une promotion « Achetez plus et économisez plus », où les clients pourront économiser jusqu'à 30 %.

Avec la période des Fêtes qui est derrière nous, Eyebuydirect insuffle une bouffée d'air frais à 2023 et encourage ses clients à incarner la devise « Toutes vos facettes » de la marque en explorant de nouvelles couleurs, comme menthe pâle et rose pâle, pour vous débarrasser du stress des Fêtes et repartir à neuf pour la nouvelle année.

Voici quelques-uns des produits favoris de la marque qui permettront aux consommateurs de réaliser d'importantes économies pendant nos promotions tout au long du mois :

Nala (35 $) : Vous serez à la mode grâce aux courbes sophistiquées du modèle Nala et à sa teinte rose clair qui vous donnera une touche de couleur éclatante.

(35 $) : Vous serez à la mode grâce aux courbes sophistiquées du modèle Nala et à sa teinte rose clair qui vous donnera une touche de couleur éclatante. Aroma (59 $) : Une monture en acétate léger avec une touche de vert marin pour un style qui illuminera toute tenue.

(59 $) : Une monture en acétate léger avec une touche de vert marin pour un style qui illuminera toute tenue. Phare (70 $) : Les montures cerclées bleu clair donnent de l'éclat à tous les styles. Avec des touches intemporelles de style traditionnel, ces montures s'adaptent à tous les visages pour un confort tout au long de la journée.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Eyebuydirect, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est l'une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet à www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram et TikTok .

