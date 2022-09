La lunetterie en ligne primée propose des promotions sur ses montures pour tous les styles et budgets tout au long du mois

LOS ANGELES, le 7 sept. 2022 /CNW/ - Eyebuydirect , le plus important détaillant en ligne de lunettes d'ordonnance, offre des économies considérables aux acheteurs au cours du mois de septembre, grâce à des offres intéressantes sur ses plus de 3 000 montures de qualité à prix abordables.

Les consommateurs à la recherche de nouvelles montures de designer, de lentilles filtrantes à lumière bleues, de lunettes de soleil ou de lunettes de lecture profiteront d'une foule de promotions tout au long du mois. Les promotions de ce mois-ci représentent le moment parfait pour acheter vos montures préférées à des prix très bas. Offrant une sélection de milliers de montures, Eyebuydirect est le guichet unique pour tous vos besoins en lunettes.

La présente série de promotions est un événement spécial qui permettra aux consommateurs de tirer parti de prix concurrentiels sur les modèles qui se vendent le mieux, dont les suivants :

Botanist (35 dollars américains) : La forme intemporelle et discrète du modèle Botanist est élégante en soi, mais la finition de la monture est ce qui le rend vraiment brillant. La monture noire est assortie de branches expressément ombragées évoquant le marbre. Ensemble, ces éléments créent une élégante paire de lunettes au style moderne.

(29 dollars américains) : Laissez-vous charmer par notre nouvelle couleur offerte en édition limitée. Une monture moderne composée d'un mélange de matériaux, avec une face avant en plastique de couleur translucide affichant une belle teinte orangée. Les branches en métal et les lentilles rondes évoquent la féminité et offrent un look qui convient à n'importe quel visage, peu importe la forme ou la taille.

Cortez (29 dollars américains) : Une monture de calibre exceptionnel, mise en valeur par sa couleur noire sophistiquée, ses lentilles rectangulaires audacieuses et une forte accentuation des charnières. C'est évident, son style convient parfaitement à toutes les activités.

Eyebuydirect a pour mission de fournir des articles de lunetterie de qualité à des prix très abordables. Avec des montures qui commencent à seulement 6 $, les consommateurs peuvent vraiment en avoir plus pour leur argent grâce aux promotions de septembre d'Eyebuydirect.

Pour en savoir plus sur Eyebuydirect ou pour profiter des promotions offertes en septembre, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

Fondée en 2006 , Eyebuydirect est la principale destination en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et accessibilité. Avec plus de 3 000 montures vendues à un prix de départ de 6 $ US/9 $ CA, Eyebuydirect s'engage à aider tout le monde à célébrer son individualité avec les montures parfaites pour s'adapter à chaque personnalité. Nous offrons la technologie d'essai virtuelle et la livraison en deux jours pour des milliers de montures afin de rendre l'achat de lunettes efficace et facile. Grâce à notre programme Une paire achetée, un don de paire, nous offrons une paire de lunettes à des gens des collectivités les plus défavorisées dans le monde pour chaque commande passée. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, le plus grand fournisseur mondial de produits et services de soins de la vue.

Pour en savoir plus, visitez www.eyebuydirect.com

