Présentation d'une nouvelle gamme de motifs imprimés, de modèles et de montures pour aider les jeunes à étudier avec style

LOS ANGELES, 1er août 2023 /CNW/ - Eyebuydirect , premier détaillant en ligne de lunettes d'ordonnance, place les étudiants sur la voie du succès avec sa collection Colorverse : une gamme de 18 nouveaux modèles de lunettes avec des motifs zébrés, de camouflage, floraux, et plus encore.

Les modèles de la collection Colorverse célèbrent le début d'une nouvelle année scolaire, invitant la personne qui les porte à se sentir en confiance en arborant un nouveau look qui lui convient parfaitement. Tous les cadres Eyebuydirect sont entièrement personnalisables, avec la possibilité de sélectionner la couleur de la lentille et même d'ajuster l'opacité.

« À l'ère de la personnalisation et de l'expression de soi, nous savons à quel point il est important pour les étudiants de trouver l'ajustement parfait et de se sentir bien au début du semestre. C'est pourquoi nous offrons des milliers de styles et consacrons nos ressources à aider les acheteurs à trouver le visage et l'esthétique qui leur conviennent le mieux », a déclaré Branden Maes, chef principal du marketing de marque chez Eyebuydirect.

Voici les principaux styles de la collection Colorverse :

Scribble (42 $) : une forme carrée œil de chat avec une touche florale ajoutée

une forme carrée œil de chat avec une touche florale ajoutée Loft (45 $) : nouvelle version des lunettes aviateur, cette monture est le fruit d'un équilibre parfait entre les motifs imprimés et les teintes neutres pour un look quotidien facile à porter

nouvelle version des lunettes aviateur, cette monture est le fruit d'un équilibre parfait entre les motifs imprimés et les teintes neutres pour un look quotidien facile à porter Graffitis (49 $) : une monture branchée classique agrémentée de motifs de camouflage

une monture branchée classique agrémentée de motifs de camouflage Gouache (49 $) : un look maximaliste aux couleurs vives et audacieuses, des montures épaisses et des motifs floraux colorés

Les consommateurs peuvent également profiter de rabais spéciaux pour la rentrée scolaire tout au long du mois d'août. Pour en savoir plus sur Eyebuydirect ou pour voir les nouveaux modèles de la collection Colorverse, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est l'une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 $ US/9 $ CA, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

