La principale marque de détaillant d'articles de lunetterie ajoute Vogue Eyewear à son offre de marques de créateurs en expansion

LOS ANGELES, 21 septembre 2022 /CNW/ - Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne d'articles de lunetterie de prescription, ajoute Vogue Eyewear à son portefeuille de marques de créateurs. Vogue Eyewear se joindra à l'ajout récent d'ARNETTE ainsi qu'aux produits favoris des clients, dont Ray-Ban et Oakley, pour élargir l'offre de montures du détaillant d'articles de lunetterie.

Un des noms les plus emblématiques de l'histoire de la mode, Vogue Eyewear se spécialise dans les styles branchés et tendance, offrant un large choix de montures adoptées par des icônes de la mode comme Hailey Bieber. L'ajout de Vogue Eyewear à la famille Eyebuydirect permettra aux consommateurs de créer leur style décontracté et d'exprimer leur individualité.

Eyebuydirect proposera plus de 100 montures de la marque, dont les meilleurs choix de la collection, y compris les modèles VO5440S, VO4242S et VO5441, et les prix varieront de 70 $ à 151 $ US (ou 90 $ à 197 $ CA).

« Chez Eyebuydirect, nous ne croyons pas à la limitation de soi. L'expansion de notre offre de marques de créateurs sur place est une autre façon dont nous nous engageons à proposer aux clients des styles plus à la mode », a déclaré Jim Merk, directeur de marque chez Eyebuydirect. « Ajouter cette marque emblématique à notre offre est une autre façon d'offrir ce qu'il y a de mieux à nos clients. »

Les articles Vogue Eyewear sont maintenant en vente. Pour de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour faire des achats, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos de Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est la principale destination en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et accessibilité. Avec plus de 3 000 montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Nous proposons la technologie d'essayage virtuel et la livraison en deux jours de milliers de montures pour rendre l'achat de lunettes efficace et facile. Grâce à notre programme « Une paire achetée, une paire donnée », une paire de lunettes est offerte aux gens des communautés les plus défavorisées du monde pour chaque commande. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, le plus grand fournisseur mondial de produits et services de soins oculaires.

Pour en savoir plus, consultez www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram et TikTok .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1637935/eyebuydirect.jpg

