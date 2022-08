Le détaillant d'articles de lunetterie vendus directement au consommateur élargit son offre de marques de créateurs grâce à de nouveaux styles attrayants d'ARNETTE Eyewear.

LOS ANGELES, 23 août 2022 /CNW/ - Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne d'articles de lunetterie de prescription, ajoute ARNETTE Eyewear à sa gamme existante de marques de créateurs. La sélection de montures haut de gamme proposée par le détaillant en ligne sur Eyebuydirect.com comprendra ainsi les lunettes ARNETTE, aux côtés des marques Ray-Ban, Oakley et RFLKT.

ARNETTE Eyewear est connue pour ses montures tendance qui font tourner les têtes, et son ajout à Eyebuydirect offrira aux acheteurs encore plus de façons d'exprimer leur individualité par la mode et les articles de lunetterie. La marque propose une grande sélection de lunettes et de lunettes de soleil, dont les styles conviennent à tous et à toutes les préférences.

Eyebuydirect proposera plus de 60 montures de la marque, et prévoit d'élargir son offre au cours des prochains mois. Parmi les produits les plus prisés de la collection du créateur, mentionnons les modèles Kokoro, Cortex et Bushwick, dont le prix variera entre 90 $ et 175 $ CA (entre 70 $ et 135 $ US).

Les montures ARNETTE sont audacieuses et élégantes, et la marque s'est engagée dans une noble mission de développement durable pour faire du monde un endroit meilleur. Toutes les montures ARNETTE sont fabriquées à partir de matériaux biosourcés provenant de ressources renouvelables.

Les articles de lunetterie ARNETTE pourront être achetés sur Eyebuydirect dès aujourd'hui. Pour de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour faire des achats, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos de Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est la principale destination en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et accessibilité. Avec plus de 3 000 montures vendues à un prix de départ de 6 $ US/9 $ CA, Eyebuydirect s'engage à aider tout le monde à célébrer son individualité avec les montures parfaites pour s'adapter à chaque personnalité. Nous offrons la technologie d'essai virtuelle et la livraison en deux jours pour des milliers de montures afin de rendre l'achat de lunettes efficace et facile. Grâce à notre programme Une paire achetée, un don de paire, une paire de lunettes est offerte à des personnes des collectivités les plus défavorisées dans le monde pour chaque commande passée. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, le plus grand fournisseur mondial de produits et services de soins de la vue.

Pour en savoir plus, visitez www.eyebuydirect.com ou consultez la page Facebook , Twitter , Instagram et TikTok .

