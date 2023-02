La collection la plus aimée du détaillant DTC, Eyewear Love, est de retour avec des montures plus ludiques et romantiques pour la Saint-Valentin

LOS ANGELES, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne de lunettes sur ordonnance, veut répandre un peu plus d'amour cette année et redonner vie à sa collection la plus populaire, Eyewear Love . À l'occasion de la Saint-Valentin, les consommateurs pourront choisir parmi des styles encore plus romantiques et sophistiqués. Il existe une paire abordable pour tous.

Parmi les nouveautés à faire pâlir d'envie, mentionnons une version plus audacieuse des lunettes en forme de cœur, très appréciées des amateurs de la marque, pour une touche de fantaisie. Les nouveaux verres de style œil-de-chat sont quant à eux parfaits pour une allure hardie de la Saint-Valentin, qu'elle soit romantique ou non! Pour aider à célébrer la fête avec style, Eyebuydirect propose également aux clients d'acheter une paire et d'obtenir une deuxième à moitié prix pour que chaque consommateur puisse répandre l'amour et faire un cadeau à quelqu'un, ou à lui-même.

Voici quelques-uns des meilleurs modèles de la marque :

Sweet (49 $) : Cette monture en forme de cœur ne manquera pas de faire sensation. Fabriquée avec de l'acétate rouge éclatant et des rivets dorés, vous ne pourrez pas vous empêcher d'aimer ce look.

(49 $) : Cette monture en forme de cœur ne manquera pas de faire sensation. Fabriquée avec de l'acétate rouge éclatant et des rivets dorés, vous ne pourrez pas vous empêcher d'aimer ce look. Spark (45 $) : Une monture en forme de cœur classique et sans rebord n'est pas complète sans une étincelle de plaisir. Les accents rouges brillants des charnières, des tempes et du pont du nez ajoutent un peu d'amour à chaque look.

(45 $) : Une monture en forme de cœur classique et sans rebord n'est pas complète sans une étincelle de plaisir. Les accents rouges brillants des charnières, des tempes et du pont du nez ajoutent un peu d'amour à chaque look. Lovely (52 $) : Cette alliance intemporelle d'acétate champagne translucide et de métal or rose présente une inscription sur les tempes et de délicats verres à rebord en corne pour un design unique en son genre, parfait pour toute occasion.

Pour en savoir plus sur Eyebuydirect ou pour voir les styles les plus récents, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est l'une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

Pour en savoir plus, consultez www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram et TikTok.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1637935/eyebuydirect.jpg

