Les institutions financières doivent composer avec des risques émergents et de nouvelles exigences en matière de conformité en cette nouvelle année

MONTRÉAL, le 11 janv. 2021 /CNW/ - EY Canada rehausse son offre de services en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité (RPC) et le financement des activités terroristes (FAT) partout au pays en accueillant aujourd'hui l'équipe de l'entreprise montréalaise Résolution Inc. dans ses rangs.

« Les crimes financiers sont en hausse et les exigences en matière de conformité changent pour les entreprises canadiennes de services financiers à mesure que davantage de produits et de services sont offerts en ligne en raison de la COVID-19, déclare Linda Williams , associée directrice, Consultation, EY Canada. Pour composer avec un environnement toujours plus complexe, les entreprises devront se tourner davantage vers la veille stratégique et l'étude des données. Par conséquent, nous nous réjouissons de pouvoir unir nos forces à celles de l'équipe de Résolution pour satisfaire les besoins des clients sur ce plan. »

La difficulté d'effectuer un contrôle diligent conventionnel de la clientèle et de contrer les cybermenaces qui ciblent les vulnérabilités des systèmes numériques donne lieu à une intensification des risques liés au RPC, à la cybersécurité, à la fraude et à la sécurité physique dans les entreprises de services financiers.

« Les auteurs de cybermenaces ciblant un volet du crime financier sont souvent actifs dans d'autres volets, ce qu'ignorent bien des entreprises de services financiers qui travaillent en vase clos, affirme Guy Robert, associé chez Résolution. En faisant équipe avec EY, nous pourrons aider les clients à adopter une méthode de prévention des crimes financiers plus globale qui tienne compte non seulement des aspects technologique et réglementaire, mais aussi des responsabilités et des processus inhérents et de la mise en place de systèmes reposant sur des données. »

En plus de devoir procéder à davantage d'examens réglementaires officiels, les institutions financières doivent se conformer à une réglementation qui évolue sans cesse, par exemple, les modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui prendront effet en juin 2021.

« L'équipe de Résolution, formée de professionnels multidisciplinaires en finances, en droit et en technologie, nous aidera à relever les enjeux des clients du secteur des services financiers au chapitre de la lutte contre les crimes financiers et du respect des exigences réglementaires de conformité, déclare Simon Beaulieu, leader, Gestion des risques des services financiers d'EY Canada. Avec l'arrivée de l'équipe de Résolution, nous avons hâte d'aider les clients à adopter une approche plus agile, plus efficace et plus durable en matière de conformité pour la prévention des crimes financiers qui leur permettra de relancer leurs activités de manière plus rapide et plus forte. »

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de bâtir un monde meilleur, de créer de la valeur à long terme pour les clients, les gens et la société et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY présentes dans plus de 150 pays instaurent la confiance au moyen de la certification, et aident les clients à prospérer, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans les services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore, au sein des services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/legal-and-privacy. Les sociétés membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l'interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com. Suivez-nous sur Twitter : @EYCanada.

SOURCE EY Canada

Renseignements: Victoria McQueen, [email protected], 416 943 3141; Chiara Battaglia, [email protected], 514 833 3337; Dina Elshurafa, [email protected], 416 941 1818