SPRING, Texas, le 27 avril 2023 /CNW/ -- En 2022, les chefs de file de l'industrie ExxonMobil, Cyclyx International, Sealed Air et Ahold Delhaize États-Unis ont annoncé leur intention d'être les premiers aux États-Unis à lancer avec succès une validation de principe de l'emballage alimentaire circulaire en s'appuyant sur le recyclage avancé. Au cours d'une démonstration réussie, des déchets de plastique ont été ramassés dans des épiceries et détournés des sites d'enfouissement. En tirant parti de la technologie ExxtendMC d'ExxonMobil pour le recyclage avancé, qui décompose les déchets de plastique en composantes moléculaires et attribue la part certifiée circulaire par le calcul du bilan massique, les déchets de plastique ont été convertis en nouveaux emballages de qualité alimentaire. Cette collaboration a démontré qu'il est possible de créer une économie circulaire avec la collaboration de la chaîne de valeur. À la suite d'un test viable, le processus est maintenant évalué à l'échelle.

ExxonMobil, Cyclyx, Sealed Air et Ahold Delhaize États-Unis font la démonstration du recyclage avancé des déchets de plastique

La solution circulaire pour les déchets d'emballage alimentaire était la première du genre aux États-Unis.

Les déchets de plastique souple de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ont été recyclés et attribués à des polymères certifiés circulaires ISCC PLUS utilisés pour de nouveaux emballages de qualité alimentaire.

Annoncé pour la première fois en avril 2022, le projet fait actuellement l'objet d'une évaluation de son extensibilité.

La création d'une économie circulaire pour les emballages en plastique en contact avec les aliments dans les applications où il y a des exigences strictes en matière de sécurité et de rendement est un défi difficile pour l'industrie.

« Ce projet aide à démontrer comment la technologie Exxtend peut élargir la gamme de matériaux plastiques qui peuvent être recyclés tout en offrant des polymères certifiés circulaires ayant les caractéristiques de rendement essentielles du plastique vierge, a déclaré Dan Moore, vice-président, Polyéthylène, ExxonMobil. Le recyclage avancé rend possible l'impossible et est un facteur important pour soutenir une économie circulaire. »

La marque Food Lion d'Ahold Delhaize États-Unis a soutenu le projet pilote initial, recueillant des déchets de plastique à recycler dans certains magasins. Avec plus de 1 100 magasins répartis dans 10 États, Food Lion est l'une des cinq marques qui composent le réseau Ahold Delhaize États-Unis - le plus grand groupe de détaillants en alimentation de la côte Est et le quatrième en importance au pays.

« Dans l'ensemble des entreprises d'Ahold Delhaize États-Unis, nous avons des objectifs ambitieux en ce qui concerne les emballages recyclables et réutilisables, a déclaré Adam Springer, directeur, Durabilité des produits, Ahold Delhaize États-Unis. Compte tenu du projet pilote initial, nous sommes optimistes quant à notre capacité de tirer parti de ce processus à plus grande échelle et nous avons hâte de l'explorer davantage dans le cadre de cette collaboration. »

Cyclyx, une coentreprise entre Agilyx Corporation et ExxonMobil, était chargée de trier et de prétraiter les déchets d'emballage recueillis dans les magasins Food Lion, avant de les livrer à l'installation d'ExxonMobil à Baytown, au Texas. « L'interface entre les magasins Food Lion et l'installation de Baytown était essentielle et exigeait une approche novatrice de la gestion des matières premières, a déclaré Joe Vaillancourt, chef de la direction de Cyclyx. Une partie de notre processus consiste à déterminer la composition chimique des déchets plastiques que nous recevons. Cela nous permet de créer des mélanges personnalisés de matières premières en plastique après utilisation qui sont adaptés aux spécifications requises pour le recyclage avancé. »

À l'installation de Baytown, la technologie Exxtend pour le recyclage avancé est utilisée pour recycler les plastiques précieux en fin de vie et les attribuer par le calcul du bilan massique aux polymères certifiés circulaires. « La technologie fournit une source fiable à attribuer aux polymères certifiés circulaires à haut rendement, a déclaré M. Moore. Les polymères qui en résultent, comme les polyéthylènes (PE) haute performance Exceed™ S, Exceed™ XP, Exceed™ et Enable™, possèdent les caractéristiques des résines vierges, ce qui est essentiel pour l'emballage de qualité alimentaire. »

Sealed Air, chef de file de l'industrie de l'emballage de la conception et de la création de matériaux d'emballage de haute performance qui peuvent être reconstitués, convertit les résines de PE certifiées circulaires en pellicule souple de qualité alimentaire utilisée dans le cadre de cette validation de principe, pour emballer certains produits de volaille fraîche Nature's Promise. L'emballage revient ensuite dans les magasins et est utilisé pour les produits achetés par les clients, ce qui donne un exemple de l'économie circulaire.

« En collaborant avec les fournisseurs et les clients, nous avons été en mesure de trouver, de concevoir et de commercialiser une solution d'emballage souple et novatrice qui soutient la circularité, a déclaré Ron Cotterman, vice-président, Affaires mondiales, Sealed Air.

En tirant parti des actifs de fabrication existants d'ExxonMobil, la technologie Exxtend peut être rapidement mise à l'échelle pour traiter une vaste gamme de déchets de plastique. Pour aider à répondre à la demande croissante du marché pour les plastiques certifiés circulaires, ExxonMobil prévoit augmenter sa capacité annuelle de recyclage avancé à 500 000 tonnes métriques, soit environ 1 milliard de livres, d'ici la fin de l'année 2026 dans de multiples sites à l'échelle mondiale.

