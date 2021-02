Exterminateurs Associés fêtera ses 50 ans en affaires

Retour sur les débuts d'une entreprise dont l'honnêteté et le professionnalisme sont mis de l'avant

MONTRÉAL, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'histoire a réellement commencé pour Michel Grenier lorsqu'il intègre Exterminateurs Associés en 1986 à titre d'exterminateur à Montréal. Il restera à son poste pendant 13 ans pour finalement devenir propriétaire de l'entreprise en 1999. Ce ne sont pas tous les exterminateurs qui possèdent un local servant à la vente de produits d'extermination, affirme M. Grenier. Le premier commerce d'Exterminateurs Associés avait pignon sur la rue Hochelaga. Puis, en 2003, il déménage au 6577 rue Beaubien Est où l'entreprise est encore située aujourd'hui.

Sur place, il est possible d'avoir un service polyvalent : identification de nuisibles, vente de produits et service-conseil. « Contacter un exterminateur certifié vous évite bien des complications si la situation s'aggrave. Souvent, les produits achetés dans les magasins grande surface ne règle pas le problème, car les produits sont différents et le personnel n'est souvent pas en mesure de donner la bonne information pour le traitement », explique M. Grenier.

Le métier d'exterminateur doit continuellement s'adapter aux besoins et aux situations changeants de sa clientèle. Les produits vendus en magasin et utilisés par nos techniciens sont homologués par Santé Canada. Certains ont été retirés du marché au fil des ans tandis que de nouveaux produits plus écologiques sont offerts pour répondre à la demande.

Avec l'arrivée de la COVID-19, l'équipe d'Exterminateurs Associés a dû composer avec un défi de taille. Plusieurs locataires de la grande région de Montréal ont refusé l'accès aux techniciens. Ceux-ci devant ainsi rassurer les locataires des mesures mises en place lors d'un appel de service rappelant que les travaux d'inspection et de traitement parasitaire ne peuvent se faire de l'extérieur. Pour toute demande supplémentaire d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec M. Grenier.

À propos d'Exterminateurs Associés

Depuis 1972, notre équipe d'experts offre différents services d'extermination. Nous sommes spécialisés dans l'extermination de rats, de souris, de punaises de lit et de coquerelles. Nous desservons différents secteurs dans le Grand Montréal, dont Laval, et plusieurs grandes villes de la Rive-Sud. Nos méthodes d'intervention sont sécuritaires. Nous offrons un suivi régulier à la clientèle et nous nous assurons d'effectuer le travail dans la plus grande discrétion.

SOURCE Exterminateurs Associés

Renseignements: Michel Grenier, propriétaire d'Exterminateurs Associés, (514) 351-8989, [email protected]