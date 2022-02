Expositions de calibre international - Le Musée national des beaux-arts du Québec accueillera l'exposition America. Entre rêves et réalités

QUÉBEC, le 12 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et le maire de Québec, M. Bruno Marchand, sont heureux d'annoncer qu'une somme de 500 000 $ est accordée au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) pour accueillir l'exposition America. Entre rêves et réalités qui sera présentée du 9 juin au 5 septembre 2022.

L'exposition sera présentée en exclusivité mondiale à Québec. Par ce projet, le MNBAQ cherche à mieux comprendre l'américanité du Québec, en montrant comment l'identité québécoise se définit par sa singularité, son appartenance continentale et l'omniprésence du modèle américain. Pour ce faire, cette exposition inédite, conçue en collaboration avec le Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de Washington D.C., regroupe une centaine d'œuvres (peintures, sculptures, vidéos et photographies) créées par plus de 80 artistes. Elle rassemble plusieurs artistes célèbres, tels qu'Andy Warhol, Louise Bourgeois, Edward Hopper, Arthur Jafa, Guerrilla Girls, Willem de Kooning, Ana Mendieta, Louise Nevelson, Isamu Noguchi, Jackson Pollock, Lorna Simpson, ainsi que d'autres belles découvertes.

Par leur soutien à des expositions majeures qui ont une portée internationale, le gouvernement du Québec et la Ville de Québec contribuent à la renommée de nos institutions culturelles ici ainsi qu'à l'étranger et participent à la relance économique du milieu culturel.

Citations

« Nos institutions muséales n'ont rien à envier à celles d'ailleurs! Une fois de plus, notre gouvernement fera rayonner le Québec à l'international en investissant dans une exposition d'envergure. On reconnaît la compétence distinctive de nos musées dans l'attraction d'événements majeurs. Soulignons l'audace et l'inventivité de notre Musée national des beaux-arts du Québec. L'exposition mettra en lumière notre identité unique dans le contexte particulier de notre place en Amérique. Ce sera un rendez-vous à ne pas manquer! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Musée national des beaux-arts du Québec est un phare dans l'univers culturel de notre capitale nationale. Chacune des expositions qu'on y présente stimule, explique, contextualise. Je suis heureuse qu'on célèbre ce qui fait du Québec une nation unique en Amérique. Une nation qui est fière de sa langue française et de ses liens avec le monde francophone, et assumée dans son américanité. Bravo au Musée! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Depuis longtemps, les expositions du Musée national des beaux-arts permettent aux citoyens, qu'ils soient néophytes ou érudits de l'art, de se livrer à de grandes introspections sur l'esthétisme, l'histoire et la vie des plus grands artistes d'hier et d'aujourd'hui. America. Entre rêves et réalités sera certes encore riche en découvertes pour les visiteurs d'ici et d'ailleurs. La Ville de Québec est fière de contribuer au rayonnement et à l'excellence de cette institution muséale. Nous sommes heureux que cette aide financière pour des expositions internationales majeures profite au rayonnement du Musée et à sa reconnaissance comme un incontournable dans le réseau des musées des beaux-arts au Québec et sur la scène internationale. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Cette exposition exceptionnelle permettra au MNBAQ de montrer comment les artistes ont contribué à définir et à réinventer le rêve américain, en abordant des thèmes comme l'imaginaire du territoire, le spectacle de la vie quotidienne, les révolutions technologiques ou encore les enjeux de la mondialisation. Grâce à cette contribution majeure, le MNBAQ mettra en lumière des artistes américains engagés et incontournables des 20e et 21e siècles, des créateurs en phase avec les mouvements sociaux qui ont défini leur époque et particulièrement influencé la nôtre. Je remercie sincèrement le ministère de la Culture et des Communications ainsi que la Ville de Québec pour leur soutien indéfectible. Nombre de Québécoises et de Québécois pourront apprécier une exposition d'envergure dans la capitale nationale grâce à cet octroi spécial destiné aux organismes muséaux. »

Jean-Luc Murray, directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec

Fait saillant

La somme annoncée aujourd'hui provient de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures. Elle s'inscrit dans l'Entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec.

Lien connexe

Musée national des beaux-arts du Québec

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Elizabeth Lemay, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 514 882-5645; Thomas Gaudreault, Attaché de presse, Cabinet du maire de Québec, 418 456-2282; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Carine Loranger, Service des communications, Ville de Québec, 418 641-6210