Expositions de calibre international - La ministre Nathalie Roy annonce une aide financière de 550 000 $ pour l'exposition La musique et l'art de Jean-Michel Basquiat au Musée des beaux-arts de Montréal

QUÉBEC, le 23 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer qu'une somme de 550 000 $ est accordée au Musée des beaux-arts de Montréal pour la réalisation de l'exposition La musique et l'art de Jean-Michel Basquiat, à l'automne 2022.

Coproduite par le Musée et la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, cette exposition sera la première au Québec présentant uniquement les œuvres de l'artiste new-yorkais, ainsi que la toute première grande exposition multimédia consacrée à la place qu'a occupée la musique dans l'univers de cet artiste.

La musique faisait partie intégrante de la pratique picturale de Basquiat en tant que signe, symbole et son. Réunissant des tableaux, des installations, des musiques, des films et des performances, l'exposition portera un regard novateur et approfondi sur sa carrière de musicien, les sons qu'il a traduits en peinture, les musiciens qui l'ont inspiré et l'influence qu'il a exercée sur les générations d'artistes et de musiciens qui l'ont suivi. Ancrant la pratique de Basquiat dans l'époque actuelle, l'exposition invitera des artistes vivants de différents domaines à réagir à son œuvre, et elle s'intéressera aux références dont il fait encore l'objet dans la culture contemporaine.

De plus, un ouvrage scientifique illustré sera réalisé par des chercheurs, des muséologues, des historiens de l'art et de la musique ainsi que des artistes de divers domaines, et il sera distribué à l'international. Une programmation éducative et culturelle complètera finalement l'expérience muséale.

Par son soutien à des expositions majeures qui ont une portée internationale, le gouvernement du Québec contribue à la renommée de nos institutions culturelles à l'étranger et participe à l'enrichissement culturel des Québécoises et des Québécois.

« La tenue d'une exposition majeure comme celle de La musique et l'art de Jean-Michel Basquiat au Musée des beaux-arts de Montréal sera une occasion unique d'apprécier la richesse du métissage culturel. Je suis très heureuse de faire partie d'un gouvernement qui encourage ses institutions à développer des projets de calibre international et qui s'assure que la culture est à la portée de tous les Québécois. Je suis convaincue que cette nouvelle offre muséale sera un succès dont nous serons tous très fiers collectivement. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La carrière de Jean-Michel Basquiat fut courte et fulgurante, mais l'influence que son œuvre exerce sur notre époque est immense et ne cesse de croître. À travers le monde entier, des générations nouvelles voient en lui un artiste qui a su créer un langage plastique nouveau, une forme d'esperanto artistique par lequel les frontières entre races, cultures et traditions sont abolies. Nous sommes infiniment fiers de pouvoir continuer d'explorer son œuvre grâce à cette exposition exemplaire et novatrice. »

Stéphane Aquin, directeur général du Musée des beaux-arts de Montréal

