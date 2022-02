Expositions de calibre international - L'exposition Notre passage sur Terre sera présentée en exclusivité à Québec

QUÉBEC, le 19 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et le maire de Québec, M. Bruno Marchand, sont heureux d'annoncer qu'une somme de 500 000 $ est accordée au Musée de la civilisation pour la réalisation de l'exposition Notre passage sur Terre (titre provisoire) qui sera tenue à compter de juin 2023.

Présentée en collaboration avec le Barbican Centre de Londres, cette exposition aborde le thème des changements climatiques dans le but d'informer et de sensibiliser les visiteurs pour qu'ils s'engagent dans le règlement de la problématique. Elle vise à rendre accessibles et compréhensibles les enjeux actuels en matière de changements climatiques, tels que le développement durable, la gestion des matières résiduelles, la préservation de la biodiversité et la hausse du niveau des océans.

Par leur appui à des expositions majeures qui ont une portée internationale, le gouvernement du Québec et la Ville de Québec contribuent à la renommée à l'étranger des institutions culturelles d'ici et participent à l'enrichissement culturel des Québécoises et des Québécois ainsi qu'à la relance économique du milieu culturel.

Citations

« La culture est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous investissons dans cette exposition d'envergure qui favorise l'accès à la culture. Nous reconnaissons l'expertise unique de nos institutions muséales dans l'offre d'événements de calibre international et je félicite le Musée de la civilisation pour sa créativité. Notre gouvernement continuera d'investir dans la relance et l'enrichissement de notre belle et grande culture. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« L'exposition Notre passage sur Terre convie nos citoyens à un dialogue branché sur des préoccupations et des enjeux d'actualité. À titre de ministre chargée de la sécurité civile, je constate l'incidence des changements climatiques sur nos communautés. Je salue l'engagement du Musée à contribuer à cette vaste réflexion que chacun d'entre nous doit avoir au sujet de notre planète. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Ces investissements pour des expositions internationales ont porté leurs fruits jusqu'ici en créant d'importants succès pour le Musée de la civilisation, pensons notamment aux répercussions économiques et touristiques des expositions Hergé à Québec ou Effets spéciaux. Ce volet de l'Entente de développement culturel génère des retombées indéniables, tout en donnant accès à un contenu inédit et porteur de sens pour le visiteur. Je remercie le Musée de la civilisation de mettre en lumière cette thématique environnementale et sociétale sur laquelle nous devons tous porter la plus grande attention dans nos prises de décisions. Citoyens, entreprises, gouvernements : notre passage sur Terre, nous en avons aujourd'hui, respectivement, la responsabilité. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Nous sommes très enthousiastes de présenter cette exposition de calibre international développée en collaboration avec le prestigieux Barbican Centre de Londres. Ceci permet la rencontre du savoir-faire du Musée de la civilisation et le talent d'un des plus grands centres d'arts d'Europe, pour un fort rayonnement local et international. Les visiteurs de partout et de toutes les générations se sentiront interpellés par cette exposition innovante, unique en son genre et ayant le pouvoir de changer leurs perceptions sur l'un des plus grands défis mondiaux de notre époque et de les pousser à l'action. »

Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation

Faits saillants

La somme annoncée aujourd'hui provient de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures. Elle s'inscrit dans l'Entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec.

Situé au nord de la Cité de Londres, le Barbican est le plus grand centre des arts du spectacle d' Europe . Il développe et conçoit des expositions majeures axées sur la culture contemporaine, les technologies émergentes et la créativité numérique. Immersives et expérientielles, les expositions du Barbican Centre se poursuivent ensuite par des tournées internationales.

Liens connexes

Musée de la civilisation

Barbican Centre

