Exposition virtuelle Présence | Décloisonner le regard - Une expérience unique en 3D

En début de parcours, il sera possible de visionner une vidéo d'une visite guidée par la commissaire de l'exposition, Mariza Rosales Argonza. De plus, deux rencontres virtuelles seront proposées le 17 décembre, à 13 h 30 et à 19 h, permettant ainsi d'approfondir les connaissances nouvellement acquises sur l'exposition et de discuter en direct avec la commissaire.