Exposition Place au cirque! à Pointe-à-Callière

Du 13 octobre 2021 au 6 mars 2022

MONTRÉAL, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À partir du 13 octobre, les arts du cirque sont à l'honneur à Pointe-à-Callière avec Place au cirque!, la toute nouvelle exposition du Musée. Une immersion dans l'univers fascinant et toujours surprenant du cirque, des premières troupes européennes et américaines aux flamboyants spectacles contemporains.

Grâce aux généreux prêts d'une vingtaine d'institutions du Canada, des États-Unis et de la France, l'exposition réunit plus de 350 objets. Tantôt touchants, parfois complètement époustouflants, ils témoignent de l'évolution de cet art vivant qui fait vibrer le Québec depuis plus de 200 ans. Costumes, décors, œuvres d'art, accessoires, maquette géante, objets culte, équipement d'entrainement ou d'arrière-scène, agrémentés de documents d'archives, de photos et de vidéos, offrent un voyage dans le temps depuis les premiers circus d'Angleterre du 18e siècle aux gigantesques shows à l'américaine. L'exposition se consacre également à l'évolution du cirque au Québec et met à l'honneur sept troupes d'ici qui s'illustrent à l'international et qui font la fierté de tous !

Dans une ambiance colorée et ludique, Place au cirque! invite ainsi à l'émerveillement et au rêve, au contact d'un patrimoine extraordinaire. Une joyeuse harmonie entre le grandiose et l'anecdote, le plaisir, la surprise, le suspense, le rire et le mouvement, rythme la visite tout au long du parcours.

Une incursion dans le merveilleux monde du cirque

Dès l'entrée, l'exposition nous transporte aux origines du cirque moderne, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Elle emmène les visiteurs à la rencontre de quelques grands archétypes du cirque dont la simple évocation éveille nos souvenirs d'enfants : le maître de piste, l'écuyer, l'acrobate, le clown et le dompteur. On y retrouve certains personnages célèbres qui ont marqué l'histoire tels que Philip Astley, écuyer et père du cirque moderne, Tom Pouce, légendaire homme de petite taille, les Fratellini, trio de clowns mondialement connu, ou encore Jules Léotard, inventeur du trapèze volant qui a donné son nom au justaucorps porté par les acrobates.

Le cirque québécois et montréalais en vedette

Un étage complet de l'exposition se consacre à l'évolution du cirque au Québec, des pionniers que sont les hommes forts, tel le fameux Louis Cyr, les amuseurs publics et les premières familles d'acrobates, jusqu'aux compagnies contemporaines qui rayonnent au-delà de nos frontières. Place au cirque! met notamment l'accent sur sept troupes basées au Québec : Les 7 Doigts, Flip Fabrique, Machine de Cirque, le Cirque Alfonse, le Cirque Éloize, Cavalia et le Cirque du Soleil.

Les visiteurs sont également invités à entrer dans les coulisses de la création circassienne pour y découvrir diverses disciplines des arts du cirque, la vie en tournée, la préparation nécessaire à un spectacle, ainsi que la vie après le cirque. C'est l'occasion de rendre hommage aux artisans et autres créateurs d'ici, qui s'illustrent par leur savoir-faire et leur inventivité dans la conception des performances, des costumes et des mises en scènes.

Un espace spectacle fait revivre au public les moments forts en émotion du cirque québécois. Une célébration de l'originalité et de l'audace de ces troupes qui sont aujourd'hui une référence à l'international !

Une exposition familiale, participative et ludique

Petits et grands sont invités à se prêter au jeu! Monter dans une mini-voiture de clown, tester son équilibre et sa coordination, ou encore participer à un jeu interactif pour découvrir quel artiste de cirque sommeille en nous, sont tout autant d'expériences qui feront de la visite un moment mémorable à vivre en famille.



Sur la corde raide : incroyable traversée d'un funambule à Pointe-à-Callière

Les 16 et 17 octobre 2021, le funambule Laurence T-Vu livrera une performance spectaculaire à Pointe-à-Callière. Deux fois par jour, à 13 h et à 15 h, il marchera sur un fil d'une longueur 70 mètres, perché à 10 mètres du sol, au-dessus de la place Royale, dans le Vieux-Montréal. Frissons, wow et hourras garantis !

Réservation requise : https://pacmusee.qc.ca/fr/calendrier/evenement/cirque-sur-la-corde-raide/

Cette performance est offerte grâce à l'appui de la SDC du Vieux-Montréal.



Publication Place au cirque!

Superbement illustrée, la publication-magazine Place au cirque! de Pointe-à-Callière retrace la passionnante aventure circassienne qui a débuté au Québec il y a plus de 200 ans !

Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, 2020. 144 pages. Prix : 19,95 $ + taxes et frais de livraison.

Disponible sur la boutique en ligne du Musée.

Remerciements

Pointe-à-Callière tient à remercier chaleureusement les 24 prêteurs privés et institutionnels de Place au cirque!, et ses précieux collaborateurs sans qui cette exposition n'aurait pu être possible, dont le Mucem (Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée), le musée du cirque du DR Alain FRÈRE, le John and Mable Ringling Museum of Art, le Barnum Museum et la collection Jacob-William, Musées de Châlons-en-Champagne / TOHU-Cité des arts du cirque-Montréal ainsi que les troupes de cirque de Montréal et du Québec qui ont généreusement contribué au projet.

Place au cirque! est une réalisation de Pointe-à-Callière et est présentée par Desjardins.

Le projet est réalisé grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec, avec l'appui de commanditaires et partenaires importants : Air Canada Cargo, InterContinental Montréal, La Presse et l'École nationale de cirque.

