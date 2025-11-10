Exposition Pierre Turbide - « Saisir l'Insaisissable »

Présentée chez Mariette Clermont, Laval

LAVAL, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Mariette Clermont a le plaisir d'accueillir l'artiste Pierre Turbide pour une exposition exclusive intitulée « Saisir l'Insaisissable », présentée le dimanche 16 novembre 2025, de 10 h à 17 h, au 2300, boulevard Le Corbusier, Laval.

Affiche de l’exposition de Pierre Turbide intitulée Saisir l’Insaisissable, présentant une peinture abstraite colorée et dynamique. L’événement a lieu le 16 novembre, de 10 h à 17 h, au 2300 boulevard Le Corbusier à Laval, chez Mariette Clermont. (Groupe CNW/MARIETTE CLERMONT INC.)

Cette exposition met en lumière l'univers vibrant de Pierre Turbide, artiste, designer et coloriste. Depuis plus de quarante-cinq ans, il explore la couleur, la lumière et la matière avec une sensibilité singulière. Ses œuvres expriment la liberté du geste et l'émotion du moment dans un langage visuel à la fois instinctif, harmonieux et profondément humain.

« Chez Mariette Clermont, la beauté ne se limite pas au mobilier : elle vit dans chaque création qui éveille l'émotion et relie l'humain à son espace. Cette exposition prolonge cette vision », souligne Jean-François Clermont, propriétaire.

L'espace principal du magasin sera transformé pour l'occasion en galerie éphémère, où design et art dialogueront librement dans une atmosphère conviviale et inspirante.

Entrée libre - Ambiance chaleureuse

Date : Dimanche 16 novembre • 10 h à 17 h

Lieu : Mariette Clermont - 2300 boulevard Le Corbusier, Laval

www.marietteclermont.com

