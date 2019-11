Exposition La tête dans le nuage - Le Musée de la civilisation fait appel à l'Office national du film du Canada (ONF) pour coproduire la zone Mode Avion, créée par Emilie F. Grenier et Simon C. Vaillancourt

Née d'une certaine tension entre la forme et le contenu et de différences de points de vue sur l'utilisation et les effets de la technologie, Mode avion questionne sans prendre position, laissant l'utilisateur vivre sa propre réflexion. Emilie F. Grenier, dans sa création expérientielle, explore avec cette œuvre le mouvement basse technologie ( low tech ), et Simon C. Vaillancourt, fort de sa pratique de documentariste au plus près des gens, quitte l'écran pour explorer ces nouveaux espaces de création.

Entrez dans la zone

La zone Mode Avion est un grand terrain de jeu aux couleurs vives qui s'active avec des lunettes en forme de cœur pour offrir une expérience émotive unique à chaque visiteur. Les trois parcours proposés, dans lesquels il déambule, lui permettent d'explorer différentes facettes - Moi face à moi-même, Moi face aux autres et Moi face à la technologie - et l'invitent à porter un regard introspectif sur son usage des outils numériques et la relation qu'il entretient avec eux… sans l'apport d'aucune technologie. Par exemple, des activités ludiques lui permettent de mesurer son temps d'écran, de tester ses capacités d'attention, de paramétrer son appareil, de déconnecter quelques minutes et de réfléchir à l'impact des fameux J'aime sur sa vie. On monte même des escaliers pour en redescendre au bout par une glissade comme le classique jeu Serpents & Échelles!

« Collaborer avec l'Office national du film est toujours très enrichissant pour le Musée de la civilisation. Cette fois-ci, en coproduisant ensemble cet espace, nous sommes allés encore plus loin dans nos échanges d'expertise, ce qui a mené à une création des plus originales qui saura rejoindre efficacement notre public cible. »

-Marie-Christine Bédard, chargée de projet, Musée de la civilisation

« Depuis 10 ans, le Studio des productions interactives de l'ONF mise sur la force des collaborations pour pousser plus loin la création. Cette coproduction avec le Musée de la civilisation, qui dispose de lieux physiques exceptionnels pour sortir des écrans et d'un regard sur les évolutions sociales et culturelles, en est un exemple probant. L'œuvre d'Emilie F. Grenier et de Simon C. Vaillancourt peut ainsi offrir une réflexion sur les changements apportés par le numérique, en partant de préoccupations individuelles pour se questionner collectivement. »

-Louis-Richard Tremblay, producteur exécutif du Studio des productions interactives de l'ONF à Montréal

À propos de l'ONF

Au carrefour mondial des contenus numériques, l'Office national du film du Canada (ONF) crée des animations et des documentaires interactifs d'avant-garde, du contenu pour appareils mobiles ainsi que des installations et des expériences participatives. Les productions interactives et plateformes numériques de l'ONF ont remporté au-delà de 100 récompenses, dont 21 prix Webby. Pour accéder au contenu primé de l'ONF et découvrir le travail des artistes et des artisans, allez à ONF.ca, téléchargez les applications de l'ONF pour appareils mobiles ou visitez Pause ONF.

Une exposition conçue et réalisée par le Musée de la civilisation, coprésentée par CGI et Rogers avec la collaboration de l'Association québécoise des technologies et la participation du Fairmont Le Château Frontenac à titre d'hôtel officiel.

Mode avion : https://espacemedia.onf.ca/epk/mode-avion/

