Exportations bioalimentaires - Le Groupe Export agroalimentaire reçoit 5,28 millions pour soutenir les entreprises exportatrices dans leurs projets à l'international

Les sommes réservées dans le cadre du programme Agri-Marketing permettront au Groupe Export de soutenir les entreprises bioalimentaires dans leurs projets d'exportation. Chaque année, le Groupe Export orchestre quelque 25 activités à l'extérieur des frontières du Canada, parmi lesquelles plusieurs salons commerciaux et diverses missions exploratoires. Ces activités permettent à quelque 350 exposants et 215 visiteurs de prendre le pouls des marchés extérieurs et de saisir diverses opportunités commerciales.

Le nouveau président du conseil d'administration du Groupe Export, monsieur Bill Sheehan, vice-président, E. Gagnon et fils ltée, reçoit le renouvellement de cette entente comme une preuve de confiance de la part d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. « Depuis plus de 28 ans, le Groupe Export met sur pied des activités qui répondent aux besoins et aux réalités des transformateurs bioalimentaires. L'octroi de ces sommes témoigne non seulement de l'appui d'Agriculture et Agroalimentaire Canada envers l'ensemble de l'industrie, mais reconnaît également l'expertise du Groupe Export dans le commerce des aliments et boissons à l'international. Grâce à son expertise reconnue et son vaste réseau, le Groupe Export accompagne annuellement des centaines d'entreprises agroalimentaires dont les exportations contribuent de manière significative et structurante à l'économie du pays. Nous sommes convaincus que l'industrie utilisera ces aides financières à leur plein potentiel en développant des projets porteurs sur de nouveaux marchés », souligne-t-il.

Un vent de changement au conseil d'administration

Pour mener à bien les prochaines activités qui seront réalisées par le Groupe Export, monsieur Sheehan sera épaulé par l'ensemble du conseil d'administration, lequel a accueilli récemment plusieurs nouveaux visages.

En effet, lors de l'assemblée générale annuelle, plusieurs postes d'administrateurs étaient en élections. Messieurs Jean-Robert Lessard (Robert Transport) et Denis Paquette (Vergers Paul Jodoin), ont été réélus, alors que cinq nouveaux venus ont été accueillis au sein du conseil d'administration, soit :

- M. Daniel Allard (Fromages CDA) élu administrateur - membre Exportateur

- M. Sylvain Allard (Véolia Water Technologies) élu administrateur - membre Service

- Mme Laura Boivin (Fumoir Grizzly) élue administratrice - membre Exportateur

- M. Jaime Galaviz (Les Aliments Expresco) élu administrateur - membre Exportateur

- M. Sylvain Racette (Saladexpress Inc.) élu administrateur - membre Exportateur

Le Groupe Export tient par ailleurs à remercier ses administrateurs sortants, mesdames Rachel Tardif (Gaspé Cured) et Fadia Naim (Cintech agroalimentaire) et messieurs Dominique Bohec (La Petite Bretonne), Yvanko Cech (Aliments Momentum) et Claude Trottier (Canards du Lac Brome) pour leur implication et leur disponibilité envers le Groupe Export.

À propos du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

Avec plus de 450 membres, le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Le Groupe Export est également l'instigateur des Prix Alizés et de la Soirée des Alizés, tenue en marge de SIAL Canada, dont l'organisme est actionnaire. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

