EDC a émis pour plus de 2 milliards de dollars en obligations vertes depuis 2014

OTTAWA, ON, le 12 juin 2024 /CNW/ - Pour contribuer à un avenir sobre en carbone, Exportation et développement Canada (EDC), l'organisme de crédit à l'exportation du Canada, a émis une obligation verte d'une valeur de 1 milliard de dollars américains. Cette obligation attirera des capitaux pour les investissements axés sur le climat et aidera EDC à réaliser ses objectifs de financement durable.

Il s'agit de la première obligation émise par EDC au titre de son Cadre d'obligations durables, publié en 2022 pour rehausser le soutien financier aux initiatives qui créent un monde plus équitable et plus durable. Cette version repensée du Cadre de référence pour les obligations vertes, en vertu duquel nous émettons des obligations vertes depuis 2014, prévoit de nouvelles obligations sociales et de transition.

« Compte tenu de la hausse de la demande en investissements durables, EDC constitue une importante source de financement pour les entreprises et les projets novateurs qui se penchent sur les enjeux mondiaux importants, comme la crise climatique », soutient Scott Moore, vice-président directeur, Finances et chef de la direction financière à EDC. « En émettant cette nouvelle obligation, nous espérons attirer plus d'investisseurs internationaux et des capitaux au Canada pour stimuler davantage la croissance du marché des obligations vertes et les investissements pour le climat. »

Ces dernières années, EDC aura ainsi émis six obligations vertes, dont quatre en dollars américains. Les obligations précédentes s'élèvent à 500 M CAD en août 2019, à 500 M CAD en août 2017, à 500 M USD en mai 2017, à 300 M USD en décembre 2015 et à 300 M USD en janvier 2014. Chacune d'elles a été très bien reçue par les investisseurs.

Le produit de toutes ces obligations sera affecté au portefeuille de projets verts d'EDC, qui comprend des prêts consentis à des entreprises axées sur les moyens de transport propres, l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, la prévention de la pollution et la gestion durable de l'eau. Le produit de nos obligations précédentes a aidé à financer environ 50 transactions dans plusieurs secteurs axés sur l'atténuation des changements climatiques et la réduction des incidences environnementales.

L'obligation verte d'EDC, émise à un taux fixe de 4,75 %, vient à échéance le 5 juin 2034. Les principaux souscripteurs sont BMO Marché des capitaux, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities et RBC Marchés des Capitaux. L'offre a été finalisée le 5 juin 2024.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni un appel à une offre d'achat. Aucune valeur mobilière ne sera vendue dans un ressort territorial où une telle offre, un tel appel ou une telle vente serait illégal avant d'être enregistré ou déclaré valide aux termes de la législation sur les valeurs mobilières de ce ressort territorial.

Énoncés prospectifs

Les éléments de contenu du présent communiqué portant sur les intentions, les attentes, les croyances ou les prévisions d'EDC peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. EDC prévient le lecteur que, par nature, tout énoncé prospectif comporte des risques et incertitudes et que les résultats réels d'EDC peuvent être sensiblement différents de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs.

Ressources supplémentaires

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. EDC leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-800-229-0575 ou visitez le www.edc.ca.http://www.edc.ca/

SOURCE Export Development Canada 2 (EDC)

Relations avec les médias : Médias | Exportation et développement Canada, 1-888-222-4065, [email protected]