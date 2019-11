Expo internationale sur les importations de Chine : une deuxième édition couronnée de succès

En marge de l'expo s'est tenu le Forum économique international de Hongqiao. Placé sous le thème « Ouverture et innovation pour une coopération mutuellement bénéfique », ce forum a accueilli une soixantaine de conférenciers de renom, issus des milieux politiques, économiques et universitaires du monde entier, qui ont abordé lors de cinq sessions parallèles des sujets aussi divers que l'environnement commercial, l'intelligence artificielle, la réforme de l'OMC, le commerce électronique et le développement de la Chine depuis plus de 70 ans.

Au total, ont été conclus au cours de la deuxième CIIE des contrats provisoires portant sur l'achat de biens et services pendant un an et chiffrés à 71,13 milliards de dollars américains, en hausse de 23 % d'une année sur l'autre. À midi le 10 novembre, l'expo avait accueilli plus de 910 000 visiteurs venus de 181 pays et régions et représentant d'organisations internationales.

Le secteur par pays de l'expo a réuni 64 nations et trois organisations internationales : l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le Centre du commerce international.

Plus de 3 800 entreprises étrangères ont participé à la foire commerciale et au moins 391 nouveaux produits, technologies ou services ont fait leurs débuts mondiaux ou régionaux dans la CIIE de cette année.

Le nombre de visiteurs professionnels inscrits pour la deuxième CIIE a dépassé les 500 000, dont plus de 7 000 acheteurs étrangers.

Environ 380 activités, notamment des analyses de politiques menées par différents ministères, des rapports publiés par l'OMC et l'ONUDI, ont été organisées pendant l'expo.

Au 10 novembre, plus de 230 entreprises du monde entier, occupant une surface d'exposition totale de plus de 84 000 mètres carrés, se sont inscrites à la troisième CIIE. Parmi elles se trouvent plus de 80 sociétés du Fortune Global 500 ou des leaders du secteur, occupant déjà une surface d'exposition totale de plus de 50 000 mètres carrés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1026681/National_Exhibition_and_Convention_Center__Shanghai.jpg

SOURCE China International Import Expo

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Liu Xiang, 1014734924@qq.com, +86-20-8926-8255