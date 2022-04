Expo Entrepreneurs dévoile la programmation de sa cinquième édition

Après avoir rassemblé des dizaines de milliers de participants depuis sa création, l'événement fédérateur de l'entrepreneuriat au Québec revient les 3 et 4 mai 2022 avec une programmation à la hauteur du retour en présentiel.

MONTRÉAL, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Inspiration, connexion, solutions sont les grandes notions qui guident l'organisation du plus grand rassemblement des entrepreneurs du Québec depuis sa création en 2018. Pour sa cinquième édition, plus de 300 contenus animés par des centaines d'experts issus de différents domaines, sont d'ores et déjà inscrits au programme décliné en six thématiques : Passer de l'idée à l'action, Financer une idée, Positionner son entreprise, Connecter son entreprise à la tech, Gérer son entreprise et Repreunariat.

Parmi nos intervenants et conférenciers, on retrouve de véritables fers de lance de l'univers entrepreneurial québécois tels que Sévrine Labelle (Evol), Marc Robin (Dialogue), Danièle Henkel (Henkel Media), Steve Arsenault (Groupe Scandinave Spa), Ruth Vachon (Réseau des Femmes d'Affaires du Québec), Hugo Steben (Maison de l'innovation sociale) ou encore Marie Amiot (La Factry).

« Cette année célèbre le retour en présentiel, après une édition entièrement numérique l'an passé. Cette coupure forcée par la pandémie nous donne l'impression que c'est la première édition d'Expo Entrepreneurs, que tout est à refaire. La programmation de cette année s'annonce à la hauteur du défi et les thèmes abordés sont plus que jamais actuels et pertinents pour les entrepreneurs du Québec », affirme Nima Jalalvandi, président-directeur général et fondateur d'Expo Entrepreneurs.

« Un événement, c'est un fait marquant, éphémère… et c'est pour ça qu'on veut y aller. Il faut en être, faire partie de ceux qui y étaient. Un événement, ce sont des rencontres. On se rassemble et on se rappelle qu'ensemble on va plus loin ou simplement quelque part… On partage des expériences similaires, on se soutient » ajoute Anne Mauger, directrice générale adjointe d'Expo Entrepreneurs sur l'importance de se retrouver en présentiel.

Un événement qui évolue d'année en année

L'une des grandes nouveautés parmi les activités disponibles à EE 22 est l'initiative Fête ici. La création de cet espace met l'emphase sur les créateurs et producteurs locaux au travers d'une boutique éphémère. Effectivement d'après le baromètre 2021 de la consommation responsable de l'Observatoire de la consommation responsable (OCR), 82 % des Québécois mentionnent qu'il est important d'acheter des produits fabriqués au Québec afin d'être solidaire avec les entreprises d'ici.

Le réseautage au sein d'EE 22 connaît également une révolution au travers de l'application Braindate. Cette application permet de proposer ou de rejoindre des rendez-vous avec les autres participants et conférenciers à Expo Entrepreneurs. Disponible une semaine avant l'événement, elle permettra aux participants de se créer un parcours d'exposants, de rejoindre les conférenciers et les thèmes qui les motivent. Cette initiative est présentée par Desjardins au travers du Cercle de l'entraide. Chaque minute d'utilisation sera convertie en dollar offert par Desjardins au profit de la santé mentale des entrepreneurs.

Des partenaires engagés depuis le début

Nous sommes fiers de présenter cette nouvelle édition en présentiel avec l'appui de nos partenaires financiers, le Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Nous soulignons également la participation de nos grands partenaires, la Banque du Développement du Canada (BDC), Comptables Professionnels Agréés (CPA), Desjardins ou encore la Banque Nationale (BN), le Gouvernement du Canada, KPMG et Lavery.

À propos d'Expo Entrepreneurs

L'OSBL Expo Entrepreneurs a pour mission d'accélérer le développement de la culture entrepreneuriale au Québec en réunissant sous un même toit, pendant deux jours, les entrepreneurs et ceux qui contribuent à leur succès. Participer à Expo Entrepreneurs c'est se donner la chance de rencontrer, de collaborer, de s'inspirer et de trouver des solutions concrètes. Depuis maintenant cinq ans, Expo Entrepreneurs rassemble plus de 6 000 participants et 300 ressources, faisant de cet événement le plus important rassemblement d'entrepreneurs en Amérique du Nord. Pour en savoir plus : https://www.expoentrepreneurs.com/

