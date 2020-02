Expo automobile de l'Inde : Great Wall Motor fait ses débuts, poursuivant ainsi sa stratégie de mondialisation

NEW DELHI, 5 février 2020 /CNW/ - Le 5 février, la 15e Exposition automobile a ouvert des portes à Delhi, en Inde. Centré sur le leadership mondial de Great Wall Motor (601633.SS/02333.HK), par l'intelligence, thème très actuel pour ce constructeur de VUS et de camionnettes de renommée internationale, le salon l'a vu exposer les marques Haval et Great Wall EV, mettant en évidence au profit des consommateurs indiens la solide gamme de produits et les technologies de pointe de la société. Qui plus est, la présence de Great Wall au salon marque son entrée officielle sur le marché indien.