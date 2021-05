Explosion de l'utilisation des services juridiques en ligne depuis le début de la pandémie

Un(e) avocat(e) dans votre poche! Même si quelques personnes connaissaient déjà ce nouveau moyen d'accéder à la justice, la pandémie a fortement popularisé les services juridiques en ligne. Depuis sa création et grâce à sa plateforme technologique, Neolegal rend ses services 100% en ligne et à distance pour répondre à une grande variété de problèmes juridiques pour les particuliers et les entreprises. Comme le précise Philip Hazeltine, co-fondateur de Neolegal « Notre gamme de produits s'est beaucoup développée depuis le début de la pandémie. On offrait déjà des services en droits civil et pénal, nous offrons maintenant des services en droit familial, en droit du logement et nous pouvons même faire votre testament ! ». Les services de Neolegal sont fournis par des avocats Membres du Barreau du Québec et sont disponibles sur son site www.neolegal.ca ainsi que sur Le Panier Bleu.

Rendre un meilleur service au prix le plus juste grâce à la technologie

À part avoir accès à un(e) avocat(e) depuis le confort de son domicile et en toute sécurité, les services juridiques en ligne permettent d'automatiser une bonne partie du travail de l'avocat et de ses interactions avec le client. Comme le constate Philip Hazeltine : « Finalement, c'est un choix 100% gagnant pour le client, il a accès à un avocat plus rapidement, plus facilement et de manière plus économique qu'avec les cabinets traditionnels ». Neolegal s'attend à ce que la tendance des services juridiques en ligne se poursuive après la pandémie et va continuer à étendre sa gamme de services.

À propos de Neolegal - L'avenir des services juridiques

Neolegal fournit des services juridiques de manière simple, rapide et économique grâce à une utilisation intelligente des technologies, une tarification au forfait et sans surprise.

