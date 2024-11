Explorez l'histoire de vos ancêtres et leurs métiers lors de la Semaine nationale de la généalogie

Journée portes ouvertes à Québec

Dans le cadre de cette semaine, la population est conviée à une journée portes ouvertes le samedi 23 novembre, aux Archives nationales à Québec, située au 1055, avenue du Séminaire. En collaboration avec la Société de généalogie de Québec et FamilySearch, cet événement exceptionnel vous permettra d'explorer les pratiques de métiers anciens, d'échanger avec des auteurs passionnés de généalogie et de vous immerger dans le quotidien de ceux qui ont bâti notre histoire.

Démonstrations de métiers anciens, salon des auteurs et conférences

Dès 10 h et jusqu'à 16 h, divers ateliers, démonstrations et conférences vous attendent. La Guilde des dentellières et des brodeuses partagera les techniques de la dentelle et de la broderie, tandis que la Société d'histoire des Filles du Roy vous transportera au XVIIe siècle en vous initiant à la fabrication du pain, un savoir-faire essentiel pour les femmes de cette époque. Au Salon des auteurs, plusieurs publications récentes seront à découvrir, notamment Les Filles du Roy, pionnières de la seigneurie de Demaure de la Société d'histoire des Filles du Roy, La famille parisienne et varennoise de Jacques Lhuissier/Lussier de l'Association des familles Lussier, et De Maufay à Moffet : 17 familles en Nouvelle-France 1650 à ± 1885 de Lise St-Hilaire.

Plusieurs conférences sont également au programme. À 11 h, Marcel Fournier, historien et généalogiste émérite, donnera une présentation sur L'Immigration féminine au Canada 1617-1760. Ensuite, à 13 h 30, Marc Beaudoin, membre de l'Académie internationale d'héraldique, vous initiera aux emblèmes des métiers de nos ancêtres, suivi à 14 h 30 par Hélène Routhier, présidente du Bureau québécois d'attestation de compétence en généalogie, qui partagera ses connaissances sur la recherche généalogique.

Visite et initiation à la recherche généalogique

Des présentations et rencontres enrichiront également la journée. Madame Josée Tétreault, nouvelle coordonnatrice du Fichier Origine, sera présente pour vous faire découvrir cet outil généalogique incontournable, tandis que le centre de documentation Roland-J. Auger de la Société de généalogie de Québec ouvrira ses portes pour initier les visiteurs à la recherche généalogique. Vous pourrez également échanger avec les bénévoles de FamilySearch, qui vous guideront pour naviguer dans leur impressionnante base de données généalogiques.

Que vous souhaitiez vous initier à la généalogie ou approfondir vos recherches, cette journée vous offre une occasion unique de découvrir l'histoire de votre famille et d'accéder aux ressources précieuses situées aux Archives nationales à Québec.

Pour plus d'informations sur la Semaine nationale de la généalogie et les activités offertes partout au Québec, visitez le site de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie : www.federationgenealogie.com/sng.

SOURCE Fédération québécoise des sociétés de généalogie

Source : Julie Demers, directrice générale, Téléphone : 418 653-3940, Courriel : [email protected]