Exploration Typhon Inc. change de nom pour devenir Exploration Goldflare Inc.

PIEDMONT, QC, le 15 sept. 2021 /CNW/ - Exploration Typhon Inc. (TSXV: TYP) (« Typhon » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle change de nom pour devenir « Exploration Goldflare inc. / Goldflare Exploration Inc. ».

Son symbole de transaction sera « GOFL ». Le changement de nom entrera en vigueur à la Bourse de croissance TSX le ou vers le 15 septembre 2021.

Dans le cadre du changement de nom, chaque certificat d'actions ordinaires actuellement émis de Typhon continuera d'attester la détention des actions ordinaires de la Société, sans autre action requise de la part des actionnaires.

Aucune refonte du capital-actions n'a eu lieu dans le cadre du changement de nom.

Les nouveaux numéros CUSIP / ISIN pour les actions ordinaires d'Exploration Goldflare inc. seront 38150E107 / CA38150E1079.

« L'arrivée en poste d'une nouvelle équipe de direction et d'un nouveau conseil d'administration, il y a près de deux ans, a marqué un point tournant pour la Société. Au fil des mois, nous avons acquis de nouvelles propriétés à haut potentiel, établi des stratégies d'exploration gagnantes fondées sur des résultats antérieurs fiables, et bâti de solides relations d'affaires mutuellement bénéfiques avec des joueurs majeurs de l'industrie minière. Notre changement de nom témoigne du changement d'équipe et de vision de la Société. Nous avons à cœur d'augmenter la valeur de nos propriétés. Et nous sommes très enthousiastes à l'idée d'effectuer, dans un futur rapproché, les travaux que nous avons planifiés. Nous en profitons pour remercier nos actionnaires de la confiance qu'ils nous témoignée lors de la dernière assemblée générale annuelle et extraordinaire, en reconduisant les mandats de tous les membres du conseil d'administration, et ce, dans une proportion de plus de 98 % », déclare Ghislain Morin, président-directeur général d'Exploration Goldflare inc.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSXV) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ni de la véracité du présent communiqué.

SOURCE Exploration Typhon inc.

Renseignements: Pour en savoir davantage : Ghislain Morin, Président-directeur général, 819 354-9439, [email protected]; Serge Roy, Président du conseil d'administration, 819 856-8435, [email protected]; Visitez notre site Web au goldflare.ca