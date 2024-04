Animée par la journaliste de diffusion canadienne primée Lisa LaFlamme et présentant des entretiens avec le leader des Premières Nations Phil Fontaine et l'experte reconnue en droits de l'homme Kathleen Mahoney, Comprendre l'histoire autochtone : Une voie à suivre, vise à aider les téléspectateurs à naviguer et à comprendre les tapisseries complexes de l'histoire autochtone et de la vérité et réconciliation au Canada.

Que ce soit dans les salles de classe, les bibliothèques, les foyers ou sur les lieux de travail, ces vidéos susciteront l'intérêt et allumeront une passion pour l'apprentissage et la compréhension tout au long de la vie, en reliant le passé au présent pour ouvrir la voie à un avenir meilleur.

"Tout bon enseignement est une question de transformation - individuelle, collective et institutionnelle," ont déclaré Phil Fontaine et Kathleen Mahoney. "Chacun de ces niveaux est nécessaire pour favoriser la réconciliation pour tous les torts infligés aux peuples autochtones du Canada. Nous espérons que cette série contribuera, ne serait-ce qu'un peu, à cet objectif."

Cette série convaincante en six parties explore l'histoire orale des origines des peuples autochtones avant l'arrivée des colons européens sur les terres qui sont devenues le Canada, les traités et le commerce des fourrures, l'impact de l'assimilation, le leadership et la gouvernance au sein des communautés des Premières Nations, le droit autochtone et les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

"Il s'agit d'une leçon d'histoire qui ne ressemblera en rien à une leçon," a déclaré Lisa LaFlamme. "C'est une conversation à laquelle nous devons tous participer et je suis tellement reconnaissante à Phil et Kathleen de montrer la voie."

"En tant qu'institution d'enseignement supérieur, la meilleure façon pour l'UCW de contribuer à la vérité et à la réconciliation au Canada est à travers ce que nous connaissons le mieux - l'éducation", a déclaré le Dr Bashir Makhoul, président et vice-chancelier de l'Université Canada West. "J'invite tous les Canadiens à regarder et à partager les vidéos, et à témoigner et à participer à cette conversation importante."



Ces vidéos éducatives cherchent à autonomiser les gens à travers le Canada - dans les salles de classe, les lieux de travail et depuis chez eux - à se joindre à un voyage national vers la vérité et la réconciliation.

Les deux premiers épisodes de Comprendre l'histoire autochtone : Une voie à suivre seront disponibles sur YouTube à 19h00 (heure de l'Est) le mercredi 10 avril.

En partageant leurs expériences vécues et leur compréhension profonde de l'histoire et de la culture autochtones, Phil Fontaine et Kathleen Mahoney offrent une exploration immersive de la trajectoire des peuples autochtones au Canada depuis le premier contact. La série vidéo offre une explication facile à suivre mais profonde de sujets importants, notamment les origines des traités, les pensionnats, la Loi sur les Indiens, le Retrait des années soixante et les cicatrices de la colonisation qui persistent aujourd'hui.

À propos de l'Université Canada West (UCW)

L'Université Canada West (UCW) est une institution innovante axée sur les affaires et la technologie à Vancouver, Canada, offrant des diplômes de premier cycle et des cycles supérieurs aux étudiants nationaux et internationaux. L'UCW propose une gamme de programmes axés sur la carrière, notamment le baccalauréat en commerce, le baccalauréat ès arts en communication d'entreprise, l'associé ès arts et le Master en administration des affaires. Les cours sont dispensés sur nos deux campus du centre-ville de Vancouver - notre campus de West Pender au cœur du quartier financier de Vancouver et notre campus Vancouver House à la pointe de la technologie.

