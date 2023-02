Explorance mettra à contribution des décennies de connaissances, des technologies éprouvées et des conseils dynamiques sur la gestion des talents, l'apprentissage et le développement, la mesure et la résolution des déficits mondiaux de compétences.

MONTRÉAL et CHICAGO, 22 février 2023 /CNW/ - Explorance, le principal fournisseur de solutions de gestion de l'expérience, a annoncé aujourd'hui son adhésion à la communauté New Champions du Forum économique mondial (WEF). Cela permettra à Explorance de collaborer avec le Forum économique mondial et un groupe d'entreprises en forte croissance et motivées par un but précis: défendre de nouveaux modèles commerciaux, des technologies émergentes et des stratégies de croissance durable pour créer un avenir meilleur.

Selon le Forum économique mondial, combler le déficit de compétences au niveau planétaire pourrait ajouter 11 500 milliards de dollars US au PIB mondial d'ici 2028. Les programmes d'enseignement et de formation, tant universitaires que professionnels, doivent s'adapter aux nouvelles exigences des marchés du travail, qui sont continuellement confrontés aux perturbations technologiques, aux changements démographiques et à l'évolution de la nature du travail.

En tant que membre de la communauté New Champions du Forum économique mondial, Explorance apporte son expertise dans l'exploitation des données et des meilleures pratiques pédagogiques permettant de combler les lacunes en matière de compétences et de remodeler l'apprentissage et le développement académique et professionnel. En mesurant quotidiennement les besoins, les attentes, les aptitudes et les connaissances de plus de 20 millions d'employés et d'étudiants, la possibilité de renforcer les initiatives de requalification et d'amélioration des compétences est au cœur de la mission d'amélioration continue d'Explorance.

« Rejoindre la communauté des New Champions du Forum économique mondial nous permettra d'entrer en contact avec des organisations qui s'engagent à améliorer la société mondiale par l'apprentissage, la formation et l'inspiration, tout en mesurant l'efficacité et les résultats tout au long des parcours de croissance », a déclaré Samer Saab, fondateur et PDG d'Explorance, récemment élu PDG de l'année 2023 par l'Association québécoise des technologies (AQT) - Investissement Québec. Il a ajouté : « En partageant nos années d'expérience dans le domaine des déficits de compétences organisationnelles, de la gestion des talents et de la mesure de l'efficacité de l'apprentissage et du développement, nous pouvons contribuer à remodeler l'éducation et la formation pour l'avenir et ajouter un point de vue nouveau sur la façon de résoudre les défis de la main-d'œuvre mondiale. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Explorance au sein de la communauté New Champions du Forum économique mondial», a déclaré Julia Devos, directrice de la communauté New Champions du Forum économique mondial. « Avec des décennies d'expertise et un ensemble de technologies innovantes, Explorance est bien placée pour soutenir nos efforts globaux de requalification, d'amélioration et de formation de la main-d'œuvre mondiale avec des compétences essentielles pour assurer l'avenir des carrières et faire progresser l'innovation humaine. Les valeurs d'Explorance sont en parfaite adéquation avec la mission plus large du Forum économique mondial, qui consiste à améliorer l'état du monde. Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous engager avec Explorance et de développer notre partenariat sur le long terme. »

Pour en savoir plus sur Explorance, veuillez consulter le site www.explorance.com.

À propos d'Explorance

Fondée en 2003, Explorance soutient plus de 20 millions d'étudiants et d'employés dans leur cheminement professionnel, leur quête d'atteinte d'objectifs, de croissance et d'impact. En tant que principal fournisseur de solutions d'analyse des personnes, Explorance permet aux organisations de prendre des décisions concrètes en mesurant les besoins, les attentes, les aptitudes et les connaissances de ses étudiants et de ses employés. Explorance facilite l'amélioration continue et accélère le passage de l'analyse à l'action, permettant ainsi l'agilité organisationnelle et la réussite individuelle. Basée à Montréal et disposant d'unités commerciales à Chicago, Chennai, Melbourne, Amman et Londres, Explorance travaille avec 25 % des entreprises du Fortune 100 et 25 % des plus grandes institutions d'enseignement supérieur, dont 8 des 10 plus grandes écoles de commerce du monde. La société compte des clients dans plus de 50 pays.

À propos du Forum économique mondial Le Forum économique mondial est l'organisation internationale de coopération public-privé qui s'engage à changer l'état du monde. Basé à Genève, en Suisse, le Forum engage les principaux dirigeants politiques, commerciaux, culturels et autres de la société à façonner les agendas mondiaux, régionaux et industriels. Créé en 1971 en tant que fondation à but non lucratif, le Forum est indépendant, impartial et n'est lié à aucun intérêt particulier. Le Forum s'efforce dans tous ses efforts de faire preuve d'esprit d'entreprise dans l'intérêt public mondial tout en respectant les normes de gouvernance les plus élevées. Le Forum est convaincu que le progrès passe par le rassemblement de personnes de tous horizons qui ont la volonté et l'influence nécessaires pour apporter des changements positifs. Veuillez consulter le site https://www.weforum.org/about/new-champions pour plus d'informations sur la communauté des New Champions.

