Une solution d'apprentissage automatique spécialisée en analyse de rétroaction des employés et des étudiants offre des observations perspicaces aux leaders

MONTRÉAL ET CHICAGO, le 2 mars 2023 /CNW/ - Explorance, principal fournisseur de Solutions de gestion de l'expérience, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de la solution primée en analyse du sentiment, Explorance BlueML, ainsi que le début d'une offre spéciale gratuite.

BlueML, un outil d'apprentissage automatique (Machine Learning [ML] en anglais) à la pointe de l'industrie par son entrainement à partir des réponses d'employés et d'étudiants, fournit en quelques minutes des informations exploitables à partir de vastes ensembles de données de rétroaction. L'outil élimine la nécessité de mettre en place des processus de compilation de données manuels, ce qui permet aux entreprises et aux établissements académiques d'obtenir une vision plus claire des besoins et des attentes des employés et des étudiants, tout en donnant des mesures proactives pour soutenir une main d'œuvre ou un corps étudiant plus satisfait, engagé et mieux formé.

De plus, l'algorithme d'apprentissage automatique d'Explorance favorise l'élimination de préjugés lors de l'évaluation de vastes ensembles de données. Le MIT News a déclaré qu'une équipe de chercheurs de MIT et Harvard ont constaté que la formation des modèles d'apprentissage automatique sur divers ensembles de données les aide à réduire le biais humain. Les ensembles de données qui contiennent des données limitées sont davantage portés à discriminer lors d'une prise de décision. BlueML, qui appuie ce concept, applique une interprétation constante pour chaque pièce d'information provenant d'employé ou d'étudiant pour assurer une catégorisation standard et équitable lors de l'analyse de milliers, ou de millions, de commentaires.

« La plupart des organisations ignorent qu'elles possèdent une vaste source d'ensembles de données de rétroaction inexploitées qui peuvent aider à améliorer l'expérience globale et le parcours professionnel de leurs employés ou étudiants », a mentionné Samer Saab, fondateur et PDG d'Explorance. « Avec BlueML, les organisations peuvent maintenant illuminer les connexions inhabituelles et les réflexions importantes de ses collaborateurs, qui sont autrement difficiles d'accès. À l'aide d'une analyse automatisée et intelligente, le temps et l'effort autrefois nécessaires pour débloquer des décisions fondées sur des données sont considérablement réduits, ce qui permet aux organisations d'agir sur la base de preuves et non de suppositions. »

Explorance BlueML pour l'expérience employé

Les leaders des RH détiennent maintenant des rôles plus stratégiques, ce qui leur permet d'inclure la voix du personnel en salle de réunion. En se basant sur des données et des faits, les RH peuvent établir des stratégies de fidélisation, d'engagement et de performance de leur main d'œuvre. Les employés s'expriment et fournissent continuellement de la rétroaction, et les organisations les plus performantes apprennent à les écouter et à passer à l'action.

Les Modèles de Catégorisation de l'Expérience et de l'Apprentissage d'Employé produisent de l'information et des recommendations en provenance de différentes sources pour assurer que les employés peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes et évoluer dans leur carrière.

Explorance BlueML pour l'expérience étudiant

Le Modèle de catégorisation de l'apprentissage étudiant permet aux leaders académiques et aux administrateurs de se concentrer sur les facteurs clés de la réussite étudiante. BlueML alimente l'expérience scolaire en incluant les quatre facettes : candidature, vie étudiante, apprentissage et anciens élèves.

Explorance BlueML, une technologie primée

La suite de technologie d'Explorance a reçu multiples honneurs de Brandon Hall Group durant les dernières années, y compris « Meilleure avancée en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique » (or) et « Meilleure avancée en matière de gestion des talents et d'outils d'impact sur les entreprises » (bronze). Cette année, Claude Werder, vice-président sénior et analyste de Brandon Hall Group, a commenté :

« Les innovations technologiques d'Explorance sont d'une importance vitale. Notre recherche démontre que la plupart des organisations (62 %) n'ont pas une compréhension assez grande des besoins de leur main-d'œuvre, leurs compétences, leurs motivations ou ce qu'ils ont à cœur, ou non, dans le cadre de leur emploi. Il est impossible de prendre de bonnes décisions en matière d'affaires et de talents sans se baser sur la rétroaction et des données. La plupart des organisations possèdent des données riches dont ils n'ont pas l'expertise ou les outils pour analyser. Des solutions comme Explorance BlueML peuvent changer la donne. »

Des rapports analytiques personnalisés et gratuits sur la rétroaction des employés et des étudiants

Chaque rapport personnalisé fournira aux leaders un aperçu du sentiment de la main d'œuvre ou du corps étudiant, soulignera les sujets importants en lien avec l'organisation et contiendra un résumé d'informations exploitables. Les entreprises ou les établissements académiques peuvent distribuer jusqu'à 1000 commentaires d'employés ou d'étudiants à Explorance.

Pour plus d'information sur cette offre et pour vous inscrire gratuitement, consultez les sites ci-dessous :

Expérience employé : https://lp.explorance.com/blueml-trial-offer (English only)

Expérience étudiante : https://lp.explorance.com/blueml-trial-offer-higher-education (English only)

Explorance BlueML est affiché, avec des stations de démonstration et d'essai, au Explorance MTM Impact Symposium 2023, qui se tiendra en Nouvelle-Orléans, Louisiane du 1er au 3 mars.

Pour en apprendre plus sur Explorance BlueML, consultez https://explorance.com/fr/products/blueml/.

Pour en apprendre plus sur Explorance, consultez https://explorance.com/fr/.

À propos d'Explorance

Fondée en 2003, Explorance soutient plus de 20 millions d'étudiants et d'employés dans leur parcours professionnel et leur quête d'atteinte d'objectifs, de croissance et d'impact. En tant que principal fournisseur de Solutions de gestion de l'Expérience, Explorance permet aux organisations de prendre des décisions concrètes en mesurant les besoins, les attentes, les aptitudes et les connaissances de ses étudiants et de ses employés. Explorance facilite l'amélioration continue et accélère le passage de l'analyse à l'action, permettant ainsi l'agilité organisationnelle et la réussite individuelle. Basée à Montréal et disposant d'unités commerciales à Chicago, Chennai, Melbourne, Amman et Londres, Explorance travaille avec 25 % des entreprises du Fortune 100 et 25 % des plus grands établissements d'enseignement supérieur, dont 8 des 10 plus grandes écoles de commerce du monde. La société compte des clients dans plus de 50 pays.

Contact presse

Canada

Pauline Lazarus, Conseillère principale en relations publiques,

Sid Lee

[email protected]

+1 514-655-0427

U.S.

Jon Stone,

FINN Partners

[email protected]com

+1 312-766-5520

SOURCE Explorance