L'intelligence en essaim : la nouvelle frontière de la robotique humanoïde

À mesure que l'automatisation industrielle progresse, les tâches de la chaîne de production posent de nouveaux défis aux robots humanoïdes, en particulier en ce qui concerne la collaboration entre plusieurs robots humanoïdes. La progression de l'intelligence en essaim est une étape essentielle pour permettre aux robots humanoïdes de fonctionner efficacement à grande échelle.

Les robots humanoïdes Walker S1 de l'UBTECH sont les pionniers de ce changement : ils mettent en place un cluster en réseau pour étudier comment une intelligence incarnée avancée émerge grâce aux comportements en essaim et à l'interaction à haute fréquence avec l'environnement physique. Pour ce faire, UBTECH a mis au point BrainNet, un cadre logiciel pour la collaboration entre robots humanoïdes, et a introduit l'Internet des humanoïdes (IoH), un centre de contrôle centralisé qui sert de modèle pour l'implémentation logicielle et matérielle de l'intelligence en essaim.

Afin que les robots humanoïdes puissent collaborer efficacement, le cadre BrainNet d'UBTECH relie les nœuds d'inférence collaborative et les nœuds de compétences des dispositifs en nuage, pour former un super cerveau et un sous-cerveau intelligent au sein du système d'intelligence en essaim. Le super cerveau, alimenté par un vaste modèle multimodal de raisonnement, permet une prise de décision hybride intelligente et gère des tâches complexes sur la chaîne de production. Le sous-cerveau intelligent, basé sur le modèle Transformer, intègre la perception par fusion transversale et le contrôle collaboratif multi-robots pour soutenir l'apprentissage distribué parallèle, ce qui permet d'accélérer la génération et le transfert de compétences.

Ces innovations permettent aux robots humanoïdes d'aller au-delà de l'exécution de tâches individuelles et de collaborer aisément au niveau de la chaîne de production. Cela garantit un travail d'équipe efficace dans des environnements industriels complexes et ouvre la voie à la prochaine évolution de la fabrication intelligente.

Pour répondre aux exigences de prise de décision en haute dimension des tâches complexes de la chaîne de production, UBTECH a développé le premier modèle multimodal de raisonnement à grande échelle au monde pour les robots humanoïdes. En tant que moteur central du super cerveau, ce système d'IA permet l'auto-évolution continue de BrainNet, libérant ainsi tout le potentiel de l'intelligence en essaim. Actuellement en cours de développement à l'aide de la technologie de raisonnement profond DeepSeek-R1, le modèle est conçu pour traiter des données à grande échelle et doter les robots humanoïdes d'un raisonnement rationnel semblable à celui de l'homme. Il leur permet de décomposer, de planifier et de coordonner des tâches de manière autonome, afin d'optimiser la collaboration entre plusieurs robots dans le cadre de flux de travail industriels complexes.

Le modèle de raisonnement multimodal d'UBTECH est entraîné sur un ensemble de données industrielles de haute qualité accumulées à partir d'une formation pratique de première ligne avec la série Walker S dans plusieurs usines automobiles. En intégrant des caractéristiques multimodales et en tirant parti de la technologie RAG (Retrieval-Augmented Generation), le modèle s'adapte rapidement à des fonctions professionnelles spécialisées, ce qui améliore considérablement la précision de la prise de décision, la généralisation sur différents postes de travail et l'évolutivité en vue d'un déploiement industriel à grande échelle.

Faire progresser la formation en usine : collaboration multirobots, multiscénarios et multitâches

Les robots humanoïdes d'UBTECH sont maintenant passés à la formation pratique 2.0, qui marque leur évolution de l'autonomie à un seul agent vers l'intelligence en essaim. Dans l'usine intelligente ZEEKR 5G, des dizaines de robots humanoïdes Walker S1 ont été déployés dans des zones de production complexes, notamment l'atelier d'assemblage final, la zone d'instrumentation SPS, la zone d'inspection de la qualité et la station d'assemblage de véhicules. En travaillant de concert, ces robots humanoïdes ont exécuté avec succès des opérations de tri collaboratif, de manutention collaborative et d'assemblage de précision, démontrant ainsi une collaboration multirobots sans faille dans des environnements industriels réels.

Dans la phase de tri collaboratif, les robots humanoïdes Walker S1 d'UBTECH utilisent une technologie de perception à champ croisé basée sur la vision pure et une prise de décision hybride intelligente pour optimiser les tâches de tri. Grâce à la perception à champ croisé basée sur la vision pure, les robots suivent en permanence des cibles dynamiques dans des environnements différents, ce qui permet une collaboration en essaim grâce à la cartographie collective et à l'intelligence partagée. Le système de prise de décision hybride intelligent, alimenté par un vaste modèle multimodal de raisonnement, intègre la navigation sémantique VSLAM et les capacités de manipulation dextre. Cela permet une répartition dynamique des tâches entre les nœuds cérébraux basés sur le nuage et les nœuds cérébraux sur l'appareil, en soutenant un processus décisionnel collaboratif nuage-appareil pour l'intelligence en essaim.

En matière de manipulation collaborative, les robots humanoïdes peuvent être confrontés à des défis importants, notamment la répartition inégale de la charge, la planification complexe de la trajectoire et l'adaptation dynamique à l'environnement. Pour relever ces défis, UBTECH a développé un système de planification et de contrôle conjoint, qui permet une collaboration entre robots dans la planification de la trajectoire, l'identification de la charge et le contrôle de la conformité. Ce système permet aux robots d'ajuster dynamiquement leur posture et leur force pendant la manipulation, ce qui améliore considérablement la stabilité et l'efficacité lors du transport de pièces lourdes et de grande taille.

Dans les processus d'assemblage de précision, les robots Walker S1 démontrent des capacités de manipulation dextre exceptionnelles, en particulier dans la manipulation d'objets déformables. Lorsqu'il travaille avec des films de petite taille et déformables, le Walker S1 utilise des technologies de détection et de contrôle adaptatif de haute précision pour ajuster de manière dynamique sa force de préhension et sa posture. Cela permet de s'assurer que les objets sous film restent intacts et correctement alignés tout au long du processus d'assemblage. Cette innovation met en évidence la flexibilité et la fiabilité du robot humanoïde d'UBTECH, qui est équipé de mains robotiques dextres avec détection tactile pour des applications industrielles complexes.

En outre, le Walker S1 intègre un positionnement initial global basé sur la vision avec un positionnement secondaire basé sur la force via l'apprentissage par renforcement pour exécuter des tâches d'inspection de qualité basées sur des opérations de précision avec une précision et une adaptabilité inégalées.

UBTECH collabore avec des acteurs industriels de premier plan, notamment Dongfeng Liuzhou Motor, Geely Auto, FAW-Volkswagen Qingdao, Audi FAW, BYD, BAIC New Energy, Foxconn et SF Express. Les robots humanoïdes de la série Walker S de l'entreprise sont désormais déployés dans plus d'usines automobiles que tout autre robot humanoïde dans le monde, après avoir achevé avec succès la première phase de formation à l'intelligence autonome à agent unique. Avec le lancement de la formation pratique 2.0, UBTECH accélère la formation collaborative de ses robots multi-humanoïdes et le développement de modèles d'intelligence artificielle afin de stimuler l'innovation en matière de produits et de technologies. Au-delà de Geely Auto, UBTECH étend son déploiement à d'autres usines partenaires, et renforce ainsi l'adoption évolutive des robots humanoïdes dans les applications industrielles.

