Exploitation forestière sur le Nitaskinan : les Atikamekw se font prendre le beurre et l'argent du beurre

NITASKINAN, QC, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Poursuivant leurs représentations pour le respect de leurs droits ancestraux, le Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM) et le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) souhaitent alerter l'opinion publique sur le non-respect des droits autochtones par les industries extractives et notamment par les entreprises forestières. Pour le CDAM et le CNA, les activités extractives sans consentement libre et éclairé des Atikamekw ni partage équitable des bénéfices économiques sont explicitement acceptées par les gouvernements et par une application dérisoire de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.

Dans une lettre transmise hier au Premier ministre du Québec, monsieur François Legault, le CDAM et le CNA ont demandé de corriger cette situation et ont annoncé leur obligation de décréter, dans l'intervalle, un moratoire sur les coupes forestières. Cette décision est conforme aux conclusions répétées de la Cour suprême sur le sens des droits territoriaux et aux fondements de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones.

Pour souligner la légitimité de leurs droits, les Atikamekw avaient déclaré en 2014 leur souveraineté sur le Nitaskinan. « Il nous faut encore aujourd'hui rappeler que nous n'avons jamais cédé ni vendu notre territoire. Comment les gouvernements peuvent-ils être aussi peu préoccupés par la dépossession que nous subissons depuis tant d'années et laisser ainsi l'avenir de nations autochtones dans l'incertitude ? » s'interroge Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw.

Le CDAM et le CNA rappellent que la forêt est au cœur de la subsistance des Atikamekw et qu'elle porte aussi ce qui fonde leur identité culturelle. En ce sens, l'essor socio-économique des Atikamekw est indissociable d'une gouvernance territoriale.

« Des fronts de colonisation continuent de s'exercer sur notre autonomie et le politique n'est pas engagé à mettre entre les mains des autochtones les leviers nécessaires à leur bien-être économique », déplore Paul-Émile Ottawa, Chef de Manawan. « Nous souhaitons une reconfiguration des relations avec les entreprises qui soient durables et structurantes. Nous décrions cette nécessité depuis assez longtemps ».

À propos du Conseil des Atikamekw de Manawan

Le Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM) est composé du Chef Paul-Émile Ottawa et de six (6) conseillers respectivement élus selon le mode coutumier par les Atikamekw de Manawan. Le CDAM agit au nom de tous les membres de la communauté de Manawan qui est située à 120 kilomètres à l'ouest de La Tuque et à 86 kilomètres au nord de Saint-Michel-des-Saints, sur la rive sud du lac Métabesk

À propos du Conseil de la Nation Atikamekw

À titre de conseil tribal, le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) dispense divers services aux communautés. Le CNA assume aussi un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw via le bureau du Président/Grand chef élu au suffrage universel par l'ensemble des membres de la Nation Atikamekw, collectivement détenteur des droits et titre ancestraux.

