/NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 27 mars 2024 /CNW/ - Eric Boyko (« EB »), président, chef de la direction et cofondateur de Groupe Stingray Inc. (« Stingray »), annonce que, en raison de l'expiration le 27 mars 2024 de la convention de vote fiduciaire et de dépôt intervenue le 26 octobre 2018 entre EB et certains membres de la famille Steele ainsi que les membres de leur groupe dans le cadre de l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited par Stingray en 2018, il ne contrôle plus les droits de vote rattachés aux 3 414 159 actions à droit de vote subalterne de Stingray (les « actions à droit de vote subalterne ») détenues par certains membres de la famille Steele (les « actions visées par la convention de vote fiduciaire »). Les actions visées par la convention de vote fiduciaire représentent environ 6,76 % de la totalité des actions à droit de vote subalterne en circulation, environ 4,96 % de la totalité des actions en circulation de Stingray et environ 1,48 % de la totalité des droits de vote rattachés aux actions en circulation de Stingray (tous les pourcentages valent au 29 février 2024).

Avant l'expiration de la convention de vote fiduciaire et de dépôt, EB avait le contrôle de 12 941 498 actions à droit de vote multiple de Stingray (les « actions à droit de vote multiple ») et de 4 965 711 actions à droit de vote subalterne, qui représentaient environ 26,02 % de la totalité des actions en circulation de Stingray et environ 58,35 % de la totalité des droits de vote rattachés aux actions en circulation de Stingray (tous les pourcentages valent au 29 février 2024).

Immédiatement après l'expiration de la convention de vote fiduciaire et de dépôt, EB a le contrôle de 12 941 498 actions à droit de vote multiple et de 1 551 552 actions à droit de vote subalterne, représentant environ 21,06 % de la totalité des actions en circulation de Stingray et environ 56,87 % de la totalité des droits de vote rattachés aux actions en circulation de Stingray (tous les pourcentages valent au 29 février 2024).

Selon les conditions du marché et d'autres facteurs, EB ou des sociétés qu'il contrôle pourraient à l'occasion acquérir ou aliéner des actions supplémentaires de Stingray, notamment sur le marché libre ou au moyen de contrats de gré à gré, ou acquérir des intérêts dans un titre de Stingray ou conclure des instruments financiers liés à un titre de Stingray.

Le siège social de Stingray est situé au 730, rue Wellington, Montréal (Québec) H3C 1T4.

Pour obtenir plus de renseignements ou une copie de la déclaration selon le système d'alerte déposée par EB, veuillez communiquer avec Lloyd Perry Feldman au 514-664-1244 (poste 2428).

SOURCE Eric Boyko