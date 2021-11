Expertise et connaissances - Québec lance un appel de projets pilotes portant sur le partage de rôles et responsabilités en matière de planification opérationnelle

QUÉBEC, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Comme il s'y était engagé lors de l'annonce de la révision ciblée du régime forestier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs lance un appel de projets pilotes afin d'expérimenter différents modèles de partage des rôles et responsabilités en matière de planification opérationnelle.

Les projets pilotes s'inscrivent dans la volonté du gouvernement d'offrir un environnement d'affaires compétitif à ses partenaires du secteur forestier. Ils ont plus spécifiquement pour objectifs :

d'améliorer les processus de planification forestière;

d'accroître la prévisibilité de la planification forestière;

d'améliorer le volet opérationnel de la planification forestière et de diminuer les coûts d'exploitation;

d'accroître l'agilité dans le processus de planification forestière;

de faciliter la prise en compte des particularités régionales et des besoins des divers intervenants;

de mettre davantage à profit l'expertise de toutes les parties engagées dans le processus de planification forestière.

Jusqu'au 14 mars 2022, les partenaires intéressés sont donc invités à prendre connaissance du cadre participatif de l'appel de projets pilotes sur la page Web qui lui est consacrée, puis à soumettre leurs propositions. Ces dernières seront ensuite analysées en tenant compte de divers critères, allant, entre autres, de la faisabilité aux gains anticipés, en passant par leur caractère distinctif et novateur.

L'annonce des projets pilotes retenus et le début des travaux de mise en œuvre sont prévus en juin 2022. Le Ministère fournira aux partenaires intéressés son expertise afin de favoriser le déploiement des projets pilotes sélectionnés.

Faits saillants :

Le 6 novembre 2020, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs annonçait la révision ciblée du régime forestier.

La révision ciblée du régime forestier mettait en place des mesures concrètes pour améliorer l'environnement d'affaires et la compétitivité des entreprises du secteur forestier.

Une des mesures annoncées était le lancement de projets pilotes afin d'expérimenter différents modèles de partage des rôles et responsabilités en matière de planification opérationnelle.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Information :

Relations avec les médias

Ministère des Forêts, de la Faune

et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/