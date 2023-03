Le Fonds de solidarité FTQ se joint comme investisseur

MONTRÉAL, le 10 mars 2023 /CNW/ - Airex Énergie, une entreprise québécoise qui développe et fournit des solutions de décarbonation de calibre mondial, vient de conclure une ronde de financement de série B de 38 M$ CAD. Menée par Cycle Capital, ce plus récent financement a permis d'accueillir le Fonds de solidarité FTQ qui se joint au syndicat d'investisseurs existants qui inclut notamment Investissement Québec; Desjardins-Innovatech; Exportation, développement Canada (EDC) et Cycle Capital.

Leader innovant en pleine expansion, Airex Énergie produit du biochar, du biocarbone et du biocharbon, chacun ayant des applications contribuant à la lutte aux changements climatiques. Parmi les applications fort prisées par les grands joueurs industriels, notons que le biochar séquestre le carbone dans le sol et divers matériaux, le biocarbone permet la production d'aciers et métaux verts, et le biocharbon remplace de manière écologique le charbon comme combustible.

Grâce à cette ronde de financement, Airex Énergie accélèrera ses projets de croissance, entre autres un projet de biochar au Québec, conformément à son partenariat avec Suez, qui vise une production importante de biochar d'ici 2035 en Europe et Amérique du Nord. Les autres projets concernent la conclusion d'ententes dans le biocarbone au Québec, le biocharbon en Asie ainsi que l'amélioration continue de la technologie, déjà considérée comme la plus avancée et la plus écologique au monde.

« Nous sommes fiers de compter sur l'appui d'investisseurs reconnus d'ici. Leur soutien est une belle reconnaissance de nos ambitions communes en développement durable et un gage de confiance », explique Michel Gagnon, chef de la direction d'Airex Énergie. « Grâce à notre technologie unique, nous sommes bien positionnés pour devenir un leader de solutions novatrices et écologiques de décarbonation ici et ailleurs. »

« Depuis les tous débuts, nous sommes convaincus du potentiel de décarbonation, notamment d'industries polluantes, de la technologie brevetée développée par Airex, ajoute Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure de Cycle Capital. Alors que nous nous apprêtons à débuter la commercialisation à grande échelle de biochar et de biocharbon, nous sommes enthousiastes de contribuer, aux côtés de l'équipe et des de partenaires stratégiques comme Suez et d'investisseurs de renom comme le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec et Desjardins, à la croissance d'Airex. »

« Fournissant des solutions efficaces pour réduire les émissions de GES et éliminer le carbone dans l'air, Airex Énergie est une entreprise novatrice dans son secteur. Le Québec doit miser sur une transition environnementale efficace pour assurer l'avenir des futures générations. Le Fonds souhaite contribuer à cette transition et notre investissement dans Airex est un pas de plus vers l'atteinte de notre objectif ambitieux de détenir 12 milliards de dollars d'actif en développement durable. », affirme Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

À propos d'Airex Énergie

Leader innovant, Airex Énergie développe et fournit des solutions de décarbonation de calibre mondial ayant la capacité de réduire de manière significative les émissions de GES. Grâce à sa technologie propre CarbonFX™, Airex Énergie transforme la biomasse en produits écologiques à haute valeur ajoutée tels que le biochar, le biocharbon et le biocarbone. Depuis 2016, l'entreprise exploite la première et la seule usine de production industrielle de biocharbon au Canada. L'entreprise exporte aujourd'hui ses produits aux quatre coins de la planète, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos de Cycle Capital

Cycle Capital est une plateforme de capital-risque de premier plan dans les technologies climatiques. Fondée en 2009, Cycle Capital investit à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie dans des entreprises en croissance qui commercialisent des solutions aux principaux défis écologiques mondiaux et contribuent à une transition nette zéro. Cycle Capital est le fondateur de Cycle Momentum - accélérateur + moteur d'innovation ouverte. Pour plus d'informations sur Cycle Capital, visitez : cyclecapital.com.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 753 125 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,8 milliards de dollars au 30 novembre 2022, le Fonds appuyait plus de 3 600 entreprises partenaires et plus de 296 000 emplois.

SOURCE Airex Énergie

Renseignements: Stéphanie Dussault, CASACOM, [email protected], 438-888-4442; Frédérique Lavoie-Gamache, Fonds de solidarité FTQ, [email protected], 438-364-1596; Catherine Bérubé, Cycle Capital, [email protected], 514-629-1022