Expériences Canada organise une célébration Pand-Épique unique et une remise de prix pour les jeunes de tout le Canada

« Cette année a été difficile pour les jeunes. La plupart de leurs activités scolaires et parascolaires se sont déroulées en ligne, et les possibilités d'explorer le monde au-delà de leur domicile et de leur classe ont été suspendues », explique Deborah Morrison, présidente et directrice générale d'Expériences Canada. « Nous voulions trouver une façon de lutter contre les deux principaux effets de la pandémie : l'ennui et le sentiment d'isolement. »

Pour une organisation connue exclusivement pour offrir des échanges et des expériences de voyage en personne, ce n'était pas chose facile. Son programme phare d'échanges virtuels a été remanié afin d'encourager les groupes de jeunes et les participants individuels à créer des projets multimédias sur l'histoire, la culture et la vie quotidienne de leur communauté et à partager leurs projets les uns avec les autres. Ils ont aussi créé une chorale virtuelle et ouvert une galerie d'art en ligne.

« Il est essentiel de s'assurer que les jeunes peuvent tisser des liens et apprendre à connaître la culture, l'histoire et le patrimoine des autres, tout particulièrement dans un monde virtuel. C'est en nouant des liens significatifs avec les autres que nous pouvons vraiment apprécier la beauté et la diversité du Canada. La résilience qu'ont fait preuve ces jeunes Canadiens et Canadiennes pendant la pandémie m'a beaucoup impressionné. Ça n'a pas été facile, mais ils ont relevé le défi, » dit L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Que les jeunes aient partagé des histoires sur leur communauté dans le cadre de nos échanges virtuels, créé des vidéoclips dans le cadre de notre chorale virtuelle, ou contribué à notre galerie d'art virtuelle, nous sommes fier d'appuyer les efforts d'Expériences Canada en continuant de trouver des façons créatives de réunir des jeunes Canadiens, » dit Andrew Thunder, directeur de la responsabilité d'entreprise, la compagnie North West.



Venez écouter les jeunes participants raconter comment s'est déroulée leur année marquée par la pandémie et ce qu'ils ont appris de leurs aventures virtuelles. Soyez parmi les premières personnes à explorer la Galerie d'art virtuelle, assistez à la première mondiale de quatre vidéoclips et faites le tour du Canada avec notre nouvelle carte interactive qui présente des projets de jeunes de tous les coins du pays! Vous pouvez jeter un coup d'oeil ici!

Les médias et le grand public sont invités à y assister!

QUAND : mardi 29 juin 2021, à 19 h HNE

OÙ : Sur Zoom, et diffusé en direct sur Facebook Live

Inscrivez-vous pour participer

Explorons le Canada à travers les yeux de nos jeunes, et offrons à ces jeunes créateurs toute une salve d'applaudissements virtuels!

À propos des échanges virtuels

Des jeunes individuels, des écoles et des groupes de jeunes de partout au pays ont créé des vidéos, des sites Web et d'autres projets multimédias qui mettent en valeur leurs communautés et qu'ils ont ensuite partagés les uns avec les autres tout au long du programme. Tous ces projets ont été réunis et téléchargés sur notre carte virtuelle interactive du Canada - ce qui nous permettra à tous de « faire le tour du Canada » et de visiter des communautés dans le cadre d'un voyage virtuel à travers le pays vu dans la perspective de nos jeunes.

Au cours de l'événement en direct, nous lancerons la carte virtuelle du Canada avec une série de clips montrant des entrevues réalisées avec des jeunes participants et des extraits de quelques projets multimédias qu'ils ont créés.

À propos de la chorale virtuelle

La chorale est formée de 25 jeunes de 11 à 17 ans provenant de partout au Canada, qui partagent tous la passion du chant. Depuis mars, la chorale s'est réunie toutes les semaines pour des répétitions au cours desquelles les choristes ont appris et enregistré des pièces musicales pour créer des vidéos de quatre chansons typiquement canadiennes.

Au cours de l'événement en ligne, nous présenterons les vidéoclips créés par les jeunes pour : Scars To Your Beautiful (Alessia Cara), Blinding Lights (The Weeknd), Un Canadien Errant (Whitehorse) et Northern Lights (The Jerry Cans). Nous entendrons également quelques membres de la chorale parler de leur expérience du programme.

À propos de la galerie d'art virtuelle

Tout au long des mois de mai et juin, de jeunes artistes ont été encouragés à présenter des œuvres d'art sur le thème « Perspectives pandémiques ». La galerie virtuelle offre aux jeunes Canadiens un espace où ils peuvent s'exprimer par l'art et partager leurs talents avec le reste du pays. La galerie sert à sensibiliser la collectivité et à établir des liens en mettant en valeur les incroyables forces des jeunes Canadiens et les défis qu'ils ont dû surmonter pendant la pandémie.

Au cours de l'événement, nous présenterons des œuvres de la galerie et annoncerons le nom des lauréats des prix de la Galerie.

