Expériences Canada et Canada Vie offrent aux jeunes du Canada une occasion de concrétiser leurs idées et projets de réconciliation

Prévu à l'origine du 5 au 9 juillet, le Forum a été reporté par respect pour les participants et communautés autochtones frappés par les découvertes récentes de restes d'enfants autochtones enterrés sur les sites d'anciens pensionnats. L'événement aura maintenant lieu du 13 au 17 octobre et offrira aux jeunes participants un accès immédiat au fonds de microbourses de Canada Vie pour la réconciliation, leur permettant ainsi de donner vie à leurs projets.

« Au cours des cinq dernières années, Expériences Canada s'est attaché à tisser des liens avec les communautés autochtones, et à les renforcer, en doublant la participation des jeunes autochtones à nos programmes d'échanges, mentionne Deborah Morrison. Dans la dernière année, nous avons également créé des programmes et des ressources pédagogiques en ligne pour amplifier leurs voix et favoriser l'apprentissage et le dialogue sur les injustices systémiques vécues par les peuples autochtones depuis l'installation des colons au pays. Cependant, comme de nombreux Canadiens, nous savons qu'il est maintenant temps d'agir, de poser des gestes concrets qui auront un effet réel. »

Lors du forum virtuel, les jeunes prendront part à des cercles de partage afin de discuter des besoins des jeunes autochtones et de leurs communautés, et formuleront leur propre définition de ce qu'est la réconciliation. Ils entendront les messages des Aînés, des Gardiens du savoir, des leaders des communautés et des jeunes leaders sur les efforts que l'on déploie actuellement pour instaurer des changements. Les participants travailleront également en petits groupes pour développer leurs propres idées et projets faisant de la réconciliation une priorité ou répondant aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation.

« À la fin de la semaine, les participants seront prêts à mettre en œuvre un projet dont ils sont fiers et qu'ils pourront mener avec confiance dans leur propre communauté, explique Jamie McCullough, directrice des programmes pour Expériences Canada. Ce qui rend ce forum unique en son genre, c'est l'investissement financier de départ, ainsi que le suivi qu'offriront Expériences Canada et des mentors bénévoles aux jeunes, après le forum, afin de les aider à réaliser leur projet. »

« Canada Vie s'engage sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones et veut créer des communautés et lieux de travail inclusifs. Il faut donc commencer par écouter et par apprendre, afin de favoriser la compréhension et l'acceptation, explique David Loney, vice-président principal aux plateformes technologiques chez Canada Vie. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer Expériences Canada et sa mission depuis plus de quatre décennies. Ensemble, nous offrons aux jeunes des outils et des possibilités d'apprendre et de trouver de nouvelles façons de lutter contre les injustices dans nos communautés et notre pays. Nous voulons donner aux jeunes les moyens de devenir les leaders inspirés de demain. »

Les microbourses pour la réconciliation de Canada Vie permettront de verser aux jeunes participants jusqu'à 2 500 $, selon la taille et la portée de leur projet. Le programme de bourses sera administré par Expériences Canada et offert aux jeunes participant au Forum ou accédant à ses webinaires et ressources en ligne sur la réconciliation. Tous les jeunes bénéficiaires d'une bourse devront soumettre un budget à la mesure du niveau de financement obtenu et produire un rapport final ou un témoignage sur leur projet.

Pour leur généreux soutien, Expériences Canada remercie Canada Vie, ainsi que d'autres partenaires dont le ministère du Patrimoine canadien, la Winnipeg Foundation, Power Corporation et la Pollard Family Foundation qui s'engagent tous à valoriser la voix et le leadership des jeunes pour relever les grands défis de leur génération.

