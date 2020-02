Expéditions mondiales de modules : Trina Solar a franchi la barre des 10 GW en 2019

CHANGZHOU, Chine, 24 février 2020 /CNW/ - Trina Solar Co., Ltd., au tableau des expéditions mondiales de modules PV, a franchi le cap des 10 GW en 2019. Selon le classement 2019 publié par PV InfoLink, Trina Solar s'est classée parmi les trois premiers fournisseurs de modules et a conforté sa position de leader mondial dans la catégorie.

En 2019, la société, non contente de battre le record mondial du rendement de conversion des cellules solaires monocristallines de type N et monoblocs i-TOPCon de type N, s'est montrée résolue dans la promotion des multibarres blindées, du double vitrage, des bifaces et d'autres technologies de modules avancées, prenant la tête de l'industrie PV en termes d'atouts techniques. En août, prenant l'initiative, mais dans la logique des tendances de l'industrie, Trina Solar a développé des modules mettant en œuvre la plaquette de silicium de 210 mm (modules 210). S'appuyant sur ses décennies d'expérience en matière de R-D et de fabrication, la société a adopté pour les modules de grande taille une conception unique à trois pièces et en multibarres blindées. Le premier prototype du module 210, sorti de la chaîne de production début 2020, a accéléré considérablement le délai de mise sur le marché des modules de grande taille.

En 2019 également, la société a vu son portefeuille solution TrinaPro enregistrer une croissance fulgurante. TrinaPro se compose d'un choix de modules haute efficience Trina Solar qui, combinés à un algorithme de suivi biface intelligent et à un onduleur intelligent de 1 500 V, peuvent améliorer sensiblement l'efficacité globale du système, réduire les coûts totaux moyens actualisés de l'énergie produite et gagner la faveur des clients du monde entier. Au cours des trois premiers trimestres de 2019, les ventes de la solution TrinaPro ont atteint plus de cinq fois les chiffres de l'ensemble de 2018. TrinaPro a été déployée dans plusieurs projets PV mis en service en 2019, notamment un parc solaire au Golmud de Qinghai et une installation PV à Marchihue, au Chili, à la grande satisfaction des propriétaires en raison de leur excellente production d'électricité et de la fiabilité du système.

Par ailleurs, en 2019, à côté de ses usines de production de cellules et de modules solaires à haut rendement, construites à Yiwu, Zhejiang et Suqian dans la province de Jiangsu en Chine, des investissements de niveau GW, la société a signé des accords-cadres pour la deuxième phase des projets qui, à leur achèvement en 2020, augmenteront considérablement sa capacité.

Commentant le tableau, Yin Rongfang, vice-président directeur et directeur général adjoint de Trina Solar, a déclaré : « Nous sommes ravis de constater que l'activité modules et solutions de Trina Solar a de nouveau enregistré des chiffres remarquables en termes d'expéditions et a gagné la faveur des clients du monde entier. En 2020, Trina Solar continuera de développer ses activités modules et suiveurs solaires tout en élargissant la plage de ses solutions énergétiques intelligentes et le nombre de projets en aval. Nous voyons également un immense potentiel en combinant le PV et le stockage d'énergie, et nous avons pris l'initiative dans ce sens en investissant dans la R et D pour répondre à la demande prévue. En tant qu'acteur et promoteur important des applications de l'énergie verte, Trina Solar entend maintenir sa croissance constante tout en offrant à ses clients du monde entier des produits et services de haute qualité. »

Image : https://www.trinasolar.com/sites/default/files/067_4972_h_1.jpg

Légende : Avec ses livraisons mondiales de modules dépassant les 10 GW en 2019, Trina Solar a conforté sa position de leader mondial dans la catégorie.

À propos de Trina Solar

Trina Solar, fondée en 1997, est le premier fournisseur mondial de solutions globales pour l'énergie photovoltaïque et intelligente. Rien que dans le domaine des produits PV, la société s'est investie dans la recherche et développement, la fabrication et la vente, le développement, l'exploitation et la maintenance de projets photovoltaïques, le développement et la vente de systèmes complémentaires de micro-réseaux et multi-énergies intelligents, ainsi que l'exploitation de plateformes nuagiques d'énergie. En 2018, Trina Solar a lancé sa marque Energy Internet of Things (IoT) (Internet des objets de l'énergie) ainsi que l'Alliance pour le développement industriel Trina Energy IoT (Trina Energy IoT Industrial Development Alliance) et le Centre d'innovation industrielle IoT pour la nouvelle énergie (New Energy IoT Industrial Innovation Center) regroupant des entreprises et des instituts de recherche de premier plan dans le monde entier. La société s'est engagée à devenir le leader de l'industrie mondiale de l'énergie intelligente. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.trinasolar.com.

