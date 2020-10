Expedibox et Perfix s'associent pour créer des casiers intelligents 100 % québécois

MONTRÉAL, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Expedibox est fière d'annoncer l'intégration d'un nouvel actionnaire et investissement majeur grâce à l'arrivée de Perfix, l'un des plus grands joueurs de la fabrication de vestiaires et mobiliers de rangement métalliques au Canada. Les deux compagnies ont conclu hier la transaction, qui permettra de soutenir mutuellement leur croissance. L'ajout de cet investisseur stratégique dote Expedibox d'une infrastructure massive et d'une force de frappe solide tandis que Perfix peut compter sur l'addition d'un nouveau créneau technologique en pleine expansion. Les détails de l'entente demeurent confidentiels.

Depuis le début de sa commercialisation en 2019, Expedibox connaît une croissance continue et se réjouit d'avoir trouvé le bon partenaire pour continuer en ce sens. Comme l'indique Francis Campbell, président et directeur général de la jeune pousse technologique, la synergie était naturelle : « Perfix se démarque par sa capacité de livrer une variété de produits sur mesure et de la plus haute qualité, à travers toute l'Amérique du Nord. Ce partenariat était la dernière étape afin de devenir 100 % québécois et nous sommes vraiment enthousiastes quant à la suite des choses ».

Perfix, de son côté, exploite déjà deux usines et continue de s'adapter aux changements rapides et évolutifs des dernières années depuis plus de 33 ans. L'acquisition partielle d'Expedibox suit cette même logique d'affaires, comme en témoigne Marc Tardif, président de Perfix : « Expedibox a mis au point une technologie éprouvée qui révolutionne l'univers de la livraison de colis autant dans le secteur commercial que dans le résidentiel. Ils en maîtrisent le déploiement et le développement continu. Cette alliance nous permet de bonifier notre offre de services pour répondre à un besoin croissant que le marché demande ».

Conformément à cette entente, Expedibox accueille Perfix au sein de son conseil d'administration. L'entreprise, qui a son siège social à Boisbriand, soutiendra Expedibox dans le développement à l'international et prévoit devenir son producteur officiel de casiers intelligents.

Renseignements: Alexandre Vignola Côté, Associé, Expedibox, 438.521.9287 | [email protected]