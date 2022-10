EXPEDIA PUBLIE SES ASTUCES DE VOYAGE EN AVION POUR LES VOYAGEURS CANADIENS À L'APPROCHE DE LA PÉRIODE DES FÊTES

Les données du rapport dévoilent comment éviter les retards de vols et révèlent les journées idéales pour réserver un billet d'avion afin d'économiser

MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW/ - Expedia® publie son rapport sur les astuces de voyage en avion pour 2023. Ce rapport fournit des conseils récents et essentiels pour permettre aux voyageurs d'économiser temps et argent lors de la réservation des billets d'avion. Élaboré en partenariat avec l' Airlines Reporting Corporation (ARC) et s'appuyant sur les renseignements tirés de son immense base de données sur les billets d'avion, le rapport annuel est une référence en matière de tendances du transport aérien, et ce, depuis maintenant huit ans. Celui-ci révèle des astuces fondées sur des données précises pour aider les voyageurs, comme:

Le jour idéal de la semaine pour réserver des billets d'avion et obtenir les prix les plus bas;

La période la plus favorable pour réserver un billet d'avion;

Les façons de minimiser le risque de devoir composer avec des retards et des annulations;

Le jour de la semaine durant lequel les vols sont les moins chers.

Consultez l'intégralité du rapport sur les astuces de voyage en avion pour 2023 sur le blogue d'Expedia et découvrez d'autres façons d'éviter les retards de vol, d'optimiser l'utilisation des programmes de fidélité et de récompenses et d'économiser sur chaque voyage.

Les principaux conseils du rapport sur les astuces de voyage en avion pour 2023 sont les suivants :

Réservez vos billets d'avion le dimanche pour économiser en moyenne 15 % 1 . Les voyageurs qui réservent le dimanche plutôt que le vendredi ont tendance à économiser en moyenne 15 % sur les vols intérieurs et 10 % sur les vols internationaux.

. Les voyageurs qui réservent le dimanche plutôt que le vendredi ont tendance à économiser en moyenne 15 % sur les vols intérieurs et 10 % sur les vols internationaux. Réservez les vols intérieurs au moins 2 mois à l'avance pour économiser 40 % 2 . Les voyageurs qui ont réservé pendant cette période ont économisé près de 40 % en moyenne par rapport à ceux qui l'ont fait un mois avant le départ.

. Les voyageurs qui ont réservé pendant cette période ont économisé près de 40 % en moyenne par rapport à ceux qui l'ont fait un mois avant le départ. Réservez les vols intérieurs au moins 3 mois à l'avance pour économiser 10 % 2 . Les voyageurs qui ont réservé pendant cette période ont économisé près de 10 % en moyenne par rapport à ceux qui l'ont fait 2 mois ou moins avant le départ.

. Les voyageurs qui ont réservé pendant cette période ont économisé près de 10 % en moyenne par rapport à ceux qui l'ont fait 2 mois ou moins avant le départ. Optez pour un départ avant 15 h afin de réduire les risques d'annulation 3 . D'après les données sur le statut des vols depuis le début de l'année, les vols qui partent entre 3 h et 15 h sont les moins susceptibles d'être annulés. Les vols dont le départ est prévu après 15 h ont en moyenne 15 % plus de chances d'être annulés que ceux dont le départ est prévu plus tôt dans la journée.

. D'après les données sur le statut des vols depuis le début de l'année, les vols qui partent entre 3 h et 15 h sont les moins susceptibles d'être annulés. Les vols dont le départ est prévu après 15 h ont en moyenne 15 % plus de chances d'être annulés que ceux dont le départ est prévu plus tôt dans la journée. Voyagez le vendredi pour économiser jusqu'à 20 % sur les vols intérieurs4. Pour les voyages nationaux, évitez les départs du samedi au lundi puisque les prix sont plus chers. Le fait de partir un vendredi plutôt qu'en début de semaine a permis aux voyageurs d'économiser 20 %. Le jeudi est également une bonne option et a permis aux voyageurs d'économiser en moyenne 10 %. Pour les vols internationaux, le jeudi est le jour le moins cher, le dimanche et le lundi étant respectivement les plus chers. Le fait de partir un mercredi plutôt qu'en début de semaine a permis aux voyageurs d'économiser 5 %.

« Ce rapport fait plus que permettre aux voyageurs d'économiser de l'argent », déclare Jon Gieselman, président de la marque Expedia. « Il offre un gain de temps et une tranquillité d'esprit aux voyageurs qui peuvent prendre des décisions de réservation judicieuses grâce à des conseils fondés sur les données du secteur . »

« Bien que la reprise ait été volatile, nos données indiquent que les voyages commencent à se normaliser et que les voyageurs profite nt à nouveau de la possibilité de se déplacer en avion », souligne Chuck Thackston, directeur général, Science des données et recherche, ARC. « Les compagnies aériennes ont amélioré leur rendement alors que la capacité et la demande des voyageurs continuent d'augmenter. Nous constatons également que les voyageurs d'affaires commencent à reprendre le chemin des airs après le regain des voyages d'agrément au premier semestre de 2022. »

Sources de données

1 La recommandation concernant la journée de la semaine idéale pour réserver des vols est basée sur le tarif moyen des vols aller-retour, de janvier à août 2022, qui est tiré de la base de données de l'ARC sur les ventes mondiales des compagnies aériennes.

2 La recommandation concernant la période idéale pour réserver des vols est basée sur le tarif moyen des vols aller-retour, de janvier à août 2022, qui est tiré de la base de données de l'ARC sur les ventes mondiales des compagnies aériennes.

3 La recommandation concernant les façons d'éviter les annulations de vol est basée sur les données du statut des vols au départ du Canada, de janvier à août 2022, qui sont tirées de la plateforme de données mondiales de l' OAG sur les vols. Les pourcentages indiqués sont des moyennes.

4 La recommandation concernant la journée de la semaine idéale pour partir en voyage est basée sur le tarif moyen des vols aller-retour, de janvier à août 2022, qui est tiré de la base de données de l'ARC sur les ventes mondiales des compagnies aériennes.

SOURCE Expedia

