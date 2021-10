Expedia et l'Airlines Reporting Corporation (ARC) révèlent des astuces de voyage pratiques, notamment les meilleurs moments pour réserver et des méthodes pour économiser temps et argent.

MONTRÉAL, le 12 octobre 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Expedia® a publié son septième rapport annuel en collaboration avec l'Airlines Reporting Corporation (ARC), et y présente différentes astuces de voyage, notamment la période idéale pour réserver des billets d'avion et pour voyager, ainsi que d'autres conseils qui aideront les voyageurs à prendre des décisions éclairées quant à la réservation d'un voyage pour 2022.

Après 18 mois, les voyageurs canadiens reprennent tranquillement une vie normale. Ils ont hâte de recommencer à explorer le monde et à se nourrir des expériences enrichissantes inhérentes au voyage. Puisqu'un Québécois sur quatre cherche des façons d'économiser et que 41 % d'entre eux acceptent de faire preuve de flexibilité pour y arriver*, Expedia et l'ARC ont joint leurs efforts dans le but de livrer un guide rassemblant des conseils de voyage indispensables.

Astuces de réservation de vols pour 2022

Selon des données recueillies par l'ARC, les prix moyens des billets au début de 2021 étaient plus élevés que durant les années précédentes. Toutefois, une diminution a été enregistrée en avril. Les prix moyens des billets pour les vols intérieurs et internationaux ont depuis augmenté de façon constante, mais ils restent néanmoins environ 25 % plus bas qu'en 20191.

Période idéale pour réserver2

Les prix des vols intérieurs commencent habituellement à augmenter 35 jours avant la date du départ, alors que ceux des vols internationaux commencent à augmenter 28 jours avant. Il est donc idéal de réserver 28 à 49 jours à l'avance pour les vols intérieurs et 3 à 4 mois à l'avance pour les vols internationaux afin d'obtenir les prix les plus bas.

Jour idéal de la semaine pour réserver3

Le jour idéal pour réserver un vol intérieur est le dimanche, alors qu'il faut éviter le vendredi. Grâce à cette stratégie, les voyageurs peuvent réaliser des économies d'environ 15 % pour les vols intérieurs, et de près de 10 % pour les vols internationaux.

Jour idéal de la semaine pour partir en voyage4

Le jour idéal de la semaine pour partir en voyage au pays est le vendredi; les voyageurs peuvent alors réaliser des économies d'environ 25 %, ce qui n'est pas le cas le lundi

Pour ce qui est des voyages à l'étranger, il est préférable de choisir un vol qui part le samedi plutôt que le mardi pour économiser près de 10 %.

Mois idéal pour voyager5

Les voyageurs qui planifient leurs voyages de 2022 peuvent également réaliser des économies importantes en faisant preuve de flexibilité, et en optant pour un mois avantageux.

Janvier est le mois idéal pour partir, contrairement à décembre. En optant pour cette période, les voyageurs peuvent réaliser des économies d'environ 15 % pour les vols intérieurs, et de près de 30 % pour les vols internationaux.

La classe supérieure, un cadeau à s'offrir6

Le tarif des billets de la classe Économie supérieure n'a jamais été aussi bas. En 2021, les prix moyens des billets de la classe Économie supérieure étaient 212 % plus chers que ceux de la classe économique, alors qu'en 2020, ce pourcentage était de 288 %. Avant la pandémie, en 2019, les tarifs moyens des billets pour la classe Économie supérieure étaient 304 % plus élevés que ceux pour la classe économique. Considérant qu'un quart de la population québécoise (21 %) est susceptible de payer pour un surclassement de vol si le budget le permet*, le moment est tout indiqué pour se faire plaisir et songer à s'offrir un surclassement.

Conseil pour économiser sur l'hébergement en 2022

Bien que les tarifs pour l'hébergement au pays aient chuté en 2020, ils ont augmenté graduellement au cours la dernière année. Toutefois, en raison de la forte demande liée aux voyages nationaux, les prix sont encore légèrement plus élevés qu'en 20197.

Selon les données recueillies par Expedia, les Canadiens et les Canadiennes continuent de planifier leurs escapades futures. Voici donc quelques conseils bien simples pour réaliser des économies sur l'hébergement :

Jour idéal de la semaine pour réserver8

Pour les voyages à l'intérieur du pays, c'est le mardi que le tarif d'hébergement quotidien moyen tend à être au plus bas. Les voyageurs peuvent alors économiser près de 10 % comparativement à un séjour réservé le vendredi, lorsque les prix sont les plus élevés.

Pour les voyages à l'étranger, réserver le mardi plutôt que le jeudi permet d'économiser environ 10 %.

Jour idéal de la semaine pour un séjour8

Il est recommandé de choisir le mardi comme journée d'arrivée pour un séjour au pays; les voyageurs peuvent ainsi économiser près de 10 %, comparativement à un séjour qui commence le vendredi.

S'ils voyagent à l'étranger, en optant pour un séjour qui commence le mardi plutôt que le jeudi, les voyageurs peuvent économiser environ 10 %.

Moins d'étoiles, plus d'économies

Il est possible pour les voyageurs d'optimiser leur budget en choisissant un hôtel moins bien coté qu'un autre. En effet, ils peuvent économiser en moyenne près de 45 %, simplement en optant pour un établissement affichant 4 étoiles plutôt que 5 étoiles. De même, la décision de passer d'un 4 étoiles à un 3 étoiles peut se traduire par une réduction d'environ 30 %7.

La location de voitures 9

Faire une escapade routière et partir à la découverte d'endroits près de sa région, tout comme s'aventurer hors des sentiers battus dans de nouvelles destinations, sont des tendances qui ont gagné en popularité depuis le début de la pandémie. Les voyageurs continuent de planifier des escapades routières, et les données recueillies par Expedia révèlent que le jeudi est le jour de la semaine idéal pour réserver une voiture de location dans le cadre d'un voyage au pays. Pour les voyageurs qui explorent les possibilités d'un voyage à l'étranger, c'est le vendredi que les prix des voitures de location sont les plus abordables. D'autre part, le tarif d'une location qui commence le lundi est souvent particulièrement avantageux pour les réservations à l'échelle nationale, alors que le samedi est plus favorable pour celles à l'international.

La flexibilité est de rigueur 7

Puisque le facteur d'imprévisibilité associé à la pandémie est encore présent, la flexibilité demeure une priorité pour les voyageurs. Moyennant un supplément d'un peu plus de 30 %, il est possible de réserver un tarif d'hébergement remboursable à titre de précaution dans l'éventualité où les plans doivent être modifiés ou annulés, ce qui procure une certaine tranquillité d'esprit.

Les forfaits, une façon d'économiser 10

Sur le site d'Expedia, les voyageurs peuvent profiter de réductions supplémentaires simplement en réservant leur vol et leur hôtel ensemble, plutôt que de les réserver séparément. En moyenne, les Canadiens et les Canadiennes peuvent économiser environ 10 % en regroupant leurs réservations de vol et d'hôtel en une seule transaction.

La fidélité rapporte

Lorsqu'il est question de réservation de voyages, la fidélité rapporte. Au moment où les voyageurs effectuent une réservation, ils peuvent récolter les bénéfices associés au programme de fidélité en vue de leurs prochains voyages. En s'inscrivant au programme d'Expedia, les voyageurs commencent à profiter d'avantages dès le début de leur adhésion, notamment l'accès à des tarifs réservés aux membres et l'accumulation de points pour chaque voyage. Les membres de statut Or et Argent qui réservent des hôtels Expedia Accès VIP peuvent également bénéficier de privilèges supplémentaires comme des surclassements de chambre ou des crédits échangeables au spa (selon les offres disponibles).

Sans compter que les voyageurs qui s'inscrivent sur l'application Expedia, en plus d'avoir le compagnon de voyage par excellence à portée de main, peuvent obtenir jusqu'à 10 % de réduction grâce aux offres exclusives aux utilisateurs d'appareils mobiles et accumuler le double de points Récompenses Expedia pour chaque réservation effectuée à partir de l'application. Ils recevront également des alertes utiles concernant leur itinéraire de voyage.

Mary Zajac, directrice des relations publiques pour la marque Expedia, s'est exprimée sur le sujet : « Étant donné que les voyageurs continuent de planifier leurs prochaines aventures, nous voulons faciliter le processus autant que possible, tout en les aidant à réaliser des économies supplémentaires en cours de route. Nous savons que la planification de vacances peut devenir une source de stress, même dans des circonstances optimales. Nous espérons donc qu'en faisant preuve de flexibilité et en mettant à profit ces astuces pratiques, les voyageurs se sentiront en confiance et retrouveront la volonté de voyager. »

Il est important de se tenir à jour à propos des recommandations gouvernementales et des avis destinés aux voyageurs. Pour obtenir des renseignements à jour, d'Expedia, vous pouvez utiliser le nouvel outil Conseils de voyage - COVID-19qui permet aux voyageurs de rechercher les recommandations en matière de voyage émises partout dans le monde, notamment les règlements en vigueur et les consignes de santé et de sécurité, ou visiter la page du Guide de voyage pendant la COVID-19 d'Expedia.

À propos d'Expedia

Expedia® est une marque de voyages de renommée mondiale offrant un service complet et qui a pour mission d'aider les voyageurs à tirer pleinement parti de chacun de leur voyage en mettant à leur disposition tout ce dont ils ont besoin en un seul endroit. Son objectif est de les aider à optimiser leur budget, mais surtout, de les accompagner tout au long de leur aventure.

Notre engagement à fournir de l'information, combiné à la portée sans précédent de notre marque, nous permet de comprendre les voyageurs mieux que quiconque; nous pouvons ainsi leur offrir exactement ce qu'il leur faut, au moment où ils en ont besoin. Nos expériences personnalisées, appuyées par des technologies incroyables, nous permettent d'offrir une vaste gamme de produits associés à l'hébergement, aux transports, aux activités et à d'autres expériences, une sélection sans pareil qui vous aide à tirer pleinement parti de votre voyage.

Utilisez notre application mobile ou visitez le site http://www.expedia.ca pour planifier votre aventure avec nous.

© Expedia, Inc., société membre d'Expedia Group, 2021. Tous droits réservés. Expedia et le logo d'avion sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Expedia, Inc.

À propos d'Airlines Reporting Corporation (ARC)

Principale source d'information sur les transports aériens et chef de file en matière de vente omnicanale, l'ARC fournit des plateformes, des outils et des renseignements permettant d'aider la communauté mondiale du tourisme à échanger, à croître et à prospérer. L'ARC permet à ses clients de mettre en œuvre diverses stratégies de distribution grâce à ses solutions d'implémentation flexibles, à une technologie novatrice et à un accès à l'ensemble de données le plus exhaustif au monde quant aux transactions relevant du domaine aérien. En 2019, l'ARC a traité un volume de transactions équivalant à plus de 97,4 milliards de dollars comprenant à la fois les compagnies aériennes et les agences de voyages, ce qui représente plus de 302 millions de trajets. Pour obtenir plus d'information, visitez le site www.arccorp.com.

Sources



* Cette étude a été réalisée au nom d'Expedia par Northstar Research Partners, une firme internationale de recherche stratégique. Elle a été menée en ligne du 27 août au 6 septembre 2021, en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et dans la région de l'Asie-Pacifique par un ensemble de plusieurs groupes diversifiés de spécialistes. L'étude a été menée auprès de 12 000 participants de 12 pays différents, soit des adultes qui planifient un voyage au pays ou à l'étranger au cours des 18 prochains mois.

1 L'information concernant l'évolution des tarifs est basée sur les prix moyens d'un billet aller-retour de janvier à août pour 2021, et de janvier à décembre pour 2020 et 2019, qui sont tirés de la base de données de l'ARC sur les ventes mondiales des compagnies aériennes.

2 Les recommandations quant à la période idéale pour réserver sont basées sur les prix moyens des billets aller-retour de janvier à août pour 2021, et de janvier à décembre pour 2020, qui sont tirés de la base de données de l'ARC sur les ventes mondiales des compagnies aériennes.

3 Les recommandations quant au jour idéal de la semaine pour réserver sont basées sur les prix moyens des billets aller-retour de janvier à août pour 2021, qui sont tirés de la base de données de l'ARC sur les ventes mondiales des compagnies aériennes.

4 Les recommandations quant au jour idéal de la semaine pour partir en voyage sont basées sur les prix moyens des billets aller-retour de janvier à août pour 2021, qui sont tirés de la base de données de l'ARC sur les ventes mondiales des compagnies aériennes.

5 Les recommandations quant au mois idéal pour partir en voyage sont basées sur les prix moyens des billets aller-retour de janvier à décembre pour 2019, qui sont tirés de la base de données de l'ARC sur les ventes mondiales des compagnies aériennes.

6 Les renseignements fournis sont basés sur les prix moyens des billets aller-retour en classe économique et supérieure de janvier à août pour 2021, et de janvier à décembre pour 2020 et 2019, qui sont tirés de la base de données de l'ARC sur les ventes mondiales des compagnies aériennes pour 2021.

7 Selon la demande relative à l'hébergement enregistrée sur Expedia.ca pour des voyages prévus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, comparativement à la même période en 2020 et 2019.

8 Selon la demande relative à l'hébergement enregistrée sur Expedia.ca pour des voyages prévus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

9 Selon la demande enregistrée sur Expedia.ca pour des voyages prévus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

10 Selon le montant moyen d'économies sur les réservations de forfaits avec vol et hôtel effectuées sur Expedia.ca du 1er janvier au 30 juin 2021. Les économies varieront en fonction de l'origine et de la destination, de la durée du voyage, des dates de séjour et des fournisseurs sélectionnés. Les économies ne sont pas offertes sur tous les forfaits.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1528198/Expedia_Logo.jpg

SOURCE Expedia.ca

Renseignements: CONTACT : [email protected]