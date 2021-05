Expedia et Joe Jonas s'associent pour donner un coup de main aux voyageurs

150 répliques exactes de la main droite de Joe Jonas, créées pour symboliser le soutien et le réconfort qu'Expedia vise à apporter aux voyageurs, sont disponibles aujourd'hui en quantités limitées. Reconnaissant que pour plusieurs, l'idée de réserver leur premier voyage depuis le début de la pandémie peut venir avec des sentiments d'hésitation et d'incertitude, le coup de main d'Expedia est un symbole du nouvel engagement de l'entreprise de voyages à être le compagnon de voyage ultime.

Pièces d'art en édition limitée, les coups de main ont été créés à l'aide d'une imprimante 3D et de la technologie de stéréolithographie. Chaque main a été peinte individuellement avec une œuvre d'art personnalisée, puis numérotée (à la main), et signée par Jonas. Les coups de main peuvent être réclamés dès maintenant, et jusqu'à épuisement des stocks, à helpinghand.expedia.ca .

« Il faudra du temps aux voyageurs pour s'adapter à une vie post-pandémique et aux nouvelles normes que cela pourrait entraîner. Nous voulons nous assurer d'être là pour eux, à chaque étape du processus. Donner un coup de main aux voyageurs est notre mission, qu'il s'agisse d'une main physique pour leur offrir un confort accru ou encore des efforts pour leur tendre toute l'information dont ils ont besoin pour planifier leur prochain voyage en toute confiance. Nous sommes sur un parcours de plusieurs années pour devenir une entreprise de voyages qui est obsédée par ses voyageurs et qui comprend leurs désirs et leurs besoins », a déclaré Nisreene Atassi, directrice senior et responsable mondiale des communications pour Expedia Brand. « Planifier un voyage ne devrait pas être stressant et, en promettant notre engagement et notre soutien indéfectibles, les voyageurs peuvent se concentrer à tirer le maximum de leurs vacances une fois de plus. »

Joe Jonas commente : « J'ai passé une grande partie de ma vie sur la route - en parcourant le monde et en jouant dans pratiquement toutes les grandes villes. Voyager a toujours été une passion personnelle pour moi, et après plus d'un an passé à la maison, j'ai très hâte de faire un voyage. Je sais que les voyages sont encore meilleurs lorsque j'ai un excellent compagnon avec qui explorer - Expedia comprend cela aussi. Je suis heureux de faire équipe avec eux pour aider les gens à se sentir à l'aise de voyager à nouveau dans le monde, dès qu'ils seront prêts, en leur donnant un coup de main, afin de soutenir les voyageurs à chaque étape du chemin. Parce que soyons honnêtes, il importe de voyager avec un bon partenaire. »

Afin de donner un coup de main aux communautés touchées par la pandémie, Expedia fait don de 100 000 $ US à Mercy Corps, une organisation humanitaire mondiale qui œuvre en première ligne de crises, de catastrophes, de la pauvreté et des changements climatiques pour créer un monde où tout le monde peut prospérer. Le don permettra d'offrir des fournitures d'urgence, de la nourriture, de l'eau potable et du soutien aux collectivités qui font face aux répercussions continues de la pandémie de COVID-19.

Réflexions des Québécois à propos du retour au voyage

Malgré l'essor des campagnes de vaccination partout dans le monde, les voyageurs sont toujours anxieux de planifier leur premier voyage. Selon le rapport sur les compagnons de voyage d'Expedia, 32 % des Québécois ont été tellement dépassés par la planification de leur prochain voyage qu'ils ont reporté leur visite à au moins trois reprises et qu'ils estiment qu'il leur faudra plus de neuf heures pour planifier un voyage.

Quand il est question de repartir explorer le monde, les voyageurs ont souligné l'importance d'obtenir de l'aide pour comprendre les restrictions et les directives relatives aux voyages (42 %); d'avoir accès à de l'information sur la nécessité de se faire vacciner ou de se faire dépister selon la destination (53 %); de vérifier facilement les politiques des réservations (35%); et fait intéressant maintenant plus que jamais, les Québécois disent qu'ils cherchent de l'inspiration pour savoir les destinations à visiter quand ce sera sécuritaire de le faire (24%). En voyage, la réduction du stress et de l'anxiété est également un facteur d'importance. Voici certaines des façons dont les voyageurs luttent habituellement contre l'anxiété :

Écouter de la musique (65 %)

Demander un coup de main à un compagnon de voyage (23 %)

Lire (38 %)

Méditer (17 %)

Regarder un film (48 %)

Aujourd'hui, il est clair que la soif de voyager est réelle, mais le soutien est plus important que jamais.

La majorité des Québécois (71 %) sont d'accord pour dire que, même avant la pandémie, ils étaient reconnaissants pour les « coups de main » reçus - les compagnons de voyage qui les ont guidés pour créer le meilleur voyage possible. Lorsqu'on leur a demandé quels coups de main leur manquaient le plus, les répondants ont classé leur application de voyage favorite au plus haut rang, suivi du guide touristique, du personnel de l'hôtel, du concierge et de la réception de l'hôtel.

« Il ressort clairement de notre rapport sur les compagnons de voyage que les gens accordent une grande importance au fait de se sentir pris en charge et soutenus pendant leurs voyages, et qu'il y a tant de gens dans l'industrie du voyage qui contribuent à l'expérience du voyageur », affirme Mme Atassi. « Chez Expedia, nous avons apporté un certain nombre de mises à jour à notre site pour rassurer et mettre en confiance nos clients, notamment grâce à un plus grand nombre d'outils en libre-service qui fournissent des réponses instantanées et à davantage de façons d'accumuler et d'échanger des points Récompenses. »

Pour en savoir plus, visitez helpinghand.expedia.ca pour lire notre engagement envers les clients.

À propos du rapport sur les compagnons de voyage

Le rapport sur les compagnons de voyaged'Expedia a été lancé pour découvrir les attitudes à l'égard des voyages en 2021. OnePoll a sondé 2000 répondants adultes au Canada, qui ont été en vacances en tant qu'adultes. Dates de l'enquête : 1er au 13 avril 2021.

Le bien-être des voyageurs est notre priorité. Expedia comprend comment les répercussions mondiales de la pandémie de coronavirus continuent de toucher les voyageurs partout dans le monde, ainsi que l'importance de respecter les restrictions gouvernementales et de pratiquer la distanciation physique. Les voyageurs peuvent consulter la page de ressources d'Expedia à propos des voyages pendant la COVID-19 afin de prendre des décisions de voyage éclairées.

Expedia ® est l'une des principales marques de voyages à service complet au monde. Elle a pour mission d'aider les voyageurs à tirer le maximum de chaque voyage qu'ils font en leur fournissant tout ce dont ils ont besoin au même endroit, en s'assurant qu'ils tirent le maximum de leur budget, et surtout qu'ils se sentent appuyés à chaque étape.

Notre engagement à fournir des renseignements jumelés à notre portée sans précédent nous permet de mieux comprendre nos voyageurs et de leur fournir exactement ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Nos expériences personnalisées, appuyées par une technologie incroyable, nous permettent de vous offrir la plus grande sélection de produits possible dans les domaines de l'hébergement, du transport, des activités et des expériences, ce qui vous permet de tirer le meilleur de votre voyage.

Utilisez notre application mobile ou visitez http://www.expedia.ca pour planifier votre voyage avec nous.

© 2021 Expedia, Inc., une entreprise du Groupe Expedia. Tous droits réservés. Expedia et le logo Airplane sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Expedia, Inc. CST# 2029030-50.

